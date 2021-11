Apresentado na semana passada, o macOS Monterey é a mais recente proposta da Apple para os seus computadores. Este sistema renova o que a marca tinha já lançado e prepara um conjunto de novidades para os utilizadores.

Sendo uma atualização já a ser disponibilizada, não se esperava problemas com os utilizadores. As redes sociais parecem mostrar o contrário e crescem queixas de problemas nos Mac antigos ao instalar o macOS Monterey.

Com uma dualidade de propostas, a Apple tem de garantir agora que o seu sistema operativo se adapta aos processadores Intel e aos novos SoC M1. A atualização para o macOS Monterey deveria por isso ser um processo simples e livre de problemas.

Os relatos que estão a chegar revelam que há problemas graves neste processo, que parecem afetar apenas os Mac mais antigos. Estes estão equipados com processadores da Intel e parecem limitados a esta plataforma. Os equipamentos com os SoC M1 não parecem apresentar problemas.

Os relatos que nos chegam, principalmente do Twitter, mostram que é durante a atualização que os problemas surgem. É um problema grave, que impede depois a utilização dos Mac, ficando estes bloqueados de forma permanente.

Durante a atualização para o macOS Monterey os Mac interrompem o processo, ficando o ecrã negro e sem possibilidade de serem recuperados. Os utilizadores com problemas relatam várias tentativas para recuperar as suas máquinas, sem qualquer sucesso.

Curiosamente, este não é um problema novo no universo Apple e em especial no macOS. No ano passado, com a chegada do macOS Big Sur, foram declarados problemas similares, mas com um impacto maior e aparentemente mais alargado.

Com o macOS 12.1 já a ser preparado, a Apple não o deverá ter pronto nas próximas semanas. Tem assim de encontrar uma forma de dar apoio a estes utilizadores e assim recuperar os seus Mac para que possam voltar a trabalhar sem limitações, de preferência com o macOS Monterey.