Apple poderá estar já a preparar internet no iPhone via Satélite

Pelo andar da carruagem, termos internet nos smartphones via satélite é uma questão de anos. Aliás, para os utilizadores do iPhone poderá mesmo ser uma questão de meses. Isto porque depois de ter lançado o SOS Emergência via Satélite no iPhone 14, a empresa de Cupertino poderá já estar a testar comunicações mais alargadas no iPhone.

Apple poderá lançar em breve comunicações por satélite nos iPhones

Em 2019 demos conta que a Apple já se movimentava para conseguir uma parceria na área das comunicações por satélite. No entanto, foi só em 2022, na apresentação do iPhone 14, que a empresa lançou um produto dedicado à emergência via satélite.

Esta nova funcionalidade trouxe aos utilizadores a capacidade de contactar os números de emergência nos locais onde não há sinal GSM ou WiFi. É possível nestas condições e nos países que estão já ligados ao serviço, como é o caso de Portugal, enviar mensagens de texto curtas sem uma ligação móvel.

Agora, a Apple trabalha com a sua parceira Globalstar na tecnologia de satélite e, num novo registo na FCC. Foi precisamente esta empresa de satélites que deixou indícios que estará a expandir as funcionalidades de satélite dedicadas ao iPhone.

Aliás, mesmo antes de se saberem dos planos da Globalstar e do anúncio da Apple, a T-Mobile e a Starlink também se juntaram para anunciar planos vagos de ligação direta Starlink aos dispositivos iPhone e Android existentes. Num ficheiro subsequente da FCC, a T-Mobile escreveu:

Os dispositivos de consumo onipresentes de hoje não suportam a receção de sinais MSS (serviço móvel por satélite).

Como tal, a SpaceX e a T-Mobile propõem-se fornecer cobertura suplementar a partir do espaço, ou SCS, através da sua parceria.

Como explicaram a T-Mobile e a SpaceX, o SCS é particularmente atraente porque depende de dispositivos que os consumidores já usam hoje; eles simplesmente receberão sinais de satélite usando esses mesmos dispositivos em áreas onde não recebem sinais terrestres. Embora o interesse público possa favorecer o uso adicional do espectro designado para uso MSS, os dispositivos de consumo onipresentes de hoje não suportam a receção de sinais MSS.

Num novo ficheiro descoberto pela PCMag esta semana, a Globalstar rejeita as alegações da T-Mobile de que os dispositivos de consumo de hoje não suportam conectividade via satélite usando MSS.

A Globalstar já suporta MSS direto ao dispositivo para comunicações de emergência em dispositivos de consumo de mercado de massa e oferece benefícios extraordinários de interesse público globalmente, inclusive em áreas rurais e remotas. Em 2022, a Apple anunciou um recurso revolucionário “SOS de Emergência via Satélite” direto para o dispositivo usando a rede MSS da Globalstar que agora está disponível para utilizadores da família de dispositivos iPhone 14. O recurso SOS de Emergência via Satélite da Apple permite que os utilizadores iniciem comunicações de emergência através de transcetores MSS contidos nesses dispositivos e oferece suporte a comunicações de mensagens bidirecionais entre o utilizador e o pessoal de resposta de segurança pública. Este recurso já resultou em muitos resgates salva-vidas desde o seu lançamento.

A Globalstar continua a divulgar que, ao usar o MSS, também poderá melhorar a sua implementação da tecnologia de satélite no futuro.

O sistema MSS da Globalstar continuará a evoluir ao longo do tempo para oferecer suporte a uma gama crescente de recursos e serviços diretos ao aparelho no seu espectro licenciado. Em última análise, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo terão a conectividade Globalstar ao seu alcance em situações em que as comunicações são críticas e nenhuma rede terrestre está disponível.

Disse a empresa de satélites.

Com este foco, a Globalstar também pede à FCC para garantir que o SCS “não cause interferência prejudicial a outros sistemas de satélite, dentro e fora dos Estados Unidos”.

Em resumo, a Globalstar parece ter já mais planos além do que a Apple ofereceu, deixando em aberto uma comunicação mais alargada de comunicações por satélite no iPhone.