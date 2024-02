Apple negociou compra da Tesla com Elon Musk e queria usar a Siri para controlar o carro

A Apple tem estado no topo dos temos nos últimos dias. Esta sua decisão de cancelar o seu projeto de construção de um carro vem marcar um momento na indústria e tem levado a algumas especulações e ao surgir de informações adicionais. A mais recente dá conta de que a Apple negociou a compra da Tesla com Elon Musk e queria usar a Siri para controlar o seu carro.

Apple esteve a negociar a Tesla com Elon Musk

Não é uma novidade o tema da compra da Tesla pela Apple. Já no passado esta informação foi avançada, sem nunca ter sido confirmada pela empresa. Elon Musk avançou com essa ideia em algumas situações, sem que, na verdade, tenha dado uma prova cabal de que isso tenha acontecido.

Agora, e segundo informações publicadas pelo The New York Times, este passo terá mesmo acontecido. Esta publicação reforça esta ideia, mas sem muitos detalhes. O relatório, por exemplo, não inclui um cronograma sobre quando essas "discussões" aconteceram.

A empresa manteve algumas discussões com Elon Musk sobre a aquisição da Tesla, segundo duas pessoas familiarizadas com as negociações. Mas, em última análise, decidiu que construir o seu próprio carro fazia mais sentido do que comprar e integrar outro negócio.

Do que se sabe antes, as pretensões de Elon Musk acabaram por deitar por terra o potencial negócio e a Apple terá decidido optar por criar o seu próprio carro elétrico. Elon Musk estaria interessado nesta proposta, mas com uma condição: ele não seria o CEO da Tesla, mas sim da própria Apple.

Siri seria o controlo do carro da Apple

O artigo do The New York Times revela ainda mais informações sobre o projeto Titan da Apple. Inicialmente o Apple Car não teria volante e, em vez disso, seria controlado inteiramente pela Siri. É descrito um episódio passado com Jony Ive e Tim Cook que mostra como este seria.

Ive e a sua equipa de designers desenharam conceitos para um carro que se pareceria com uma carrinha europeia, como o Fiat Multipla 600, que tem meia dúzia de janelas e teto curvo. Não tinha volante e seria controlado pela assistente virtual da Apple, a Siri. Um dia, no outono de 2015, Ive e Cook encontraram-se na sede do projeto em Sunnyvale, Califórnia, para uma demonstração de como o carro poderia funcionar. Os dois homens afundaram-se nos assentos de um interior semelhante ao de uma cabine. Do lado de fora, um ator leu um guia do que a Siri diria enquanto os homens arrancaram pela estrada no carro imaginário. Ive perguntou à Siri qual restaurante por onde passavam e o ator leu uma resposta, disseram duas pessoas familiarizadas com esta situação

Estas informações que estão a surgir agora vêm mostrar mais sobre o que teria sido o projeto do carro da Apple e as suas capacidades. Com o fim desta ideia, tudo desaparece agora e será apenas um rumor que provavelmente nunca será confirmado pela empresa.