Google Maps agora oferece ainda mais informação das rotas nas direções rápidas

O Google Maps tem procurado dar aos utilizadores muito mais informações nas rotas que estes precisam seguir. Para além da informação que precisam para navegar, há um conjunto de informação adicional que ajuda nos momentos de decisão que é importante ter. Assim, agora surge mais uma informação, que vai mostrar muito mais aos utilizadores do Google Maps.

Na apresentação das rotas, o Google Maps tem melhorado ao longo dos anos. A gigante das pesquisas tem evoluído na sua interface e melhorado o que oferece aos utilizadores nos momentos mais complicados, aumentando a utilização deste serviço de mapas e do que podemos fazer com ele.

A mais recente novidade do Google Maps quer colocar bem à frente dos utilizadores informações que se entendem ser vitais. Em especial, é pretendido que os utilizadores tenham toda a informação acessível rapidamente, em especial sem terem de estar a navegar para lhe aceder.

Assim, as direções rápidas vão passar a mostrar a hora prevista de chegada (ETA) com informação atualizada de forma constante. Com estes dados, o utilizador tem uma previsão sempre atualizada e mais próxima da realidade do momento em que chegará ao seu destino.

Ao mesmo tempo, o Google Maps estará a fornecer informações em novas áreas do próprio sistema operativo. As indicações na rota vão surgir diretamente na vista geral do trajeto, mais uma vez para ajudar na utilização. Outro ponto onde esta será visível é no próprio ecrã de bloqueio.

Ainda que estejam acessíveis e visíveis, estes dados não estão disponíveis para os utilizadores de imediato. Esta é uma opção que tem de ser ativada dentro das definições da app- Na área das definições de navegação existe agora a opção das direções rápidas ao navegar.

Com esta nova opção será certamente muito mais interessante usar o Google Maps. A informação das rotas surgirá de forma natural e imediata, para ajudar os utilizadores a seguirem o seu caminho, sempre apoiados e com o máximo de ajuda, algo que todos querem e precisam.