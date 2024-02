Micron já iniciou a produção em massa dos chips de memória para as gráficas IA da Nvidia

A indústria tecnológica está cada vez mais preparada para receber as tecnologias avançadas que se estão a desenvolver. Como tal, a gigante Mícron já deu início à produção em massa dos seus chips de memória que serão usados nos equipamentos de Inteligência Artificial da Nvidia.

Micron avança com produção de chips de memória para IA

As mais recentes notícias indicam que a Micron Technology já iniciou a produção em massa dos seus chips de memória com alta largura de banda que se destinam a serem usados nos mais recentes chips de Inteligência Artificial da Nvidia. Após o anúncio, que aconteceu nesta segunda-feira (26), as ações da empresa norte-americana aumentaram em 4% antes ainda do início do dia.

De acordo com as informações reveladas pela Micron, os seus componentes HBM3E (High Bandwidth Memory 3E) vão consumir 30% menos energia do que as ofertas das marcas rivais. Para além disso, os chips de memória vão ainda ajudar a responder à crescente procura por chips que sirvam as necessidades dos equipamentos e aplicações da IA generativa.

A gigante das placas gráficas Nvidia não pode então perder esta oportunidade de ter todos os componentes mais avançados e, assim sendo, vai usar este chip de memória nas suas poderosas GPUs H200 da próxima geração, cujo lançamento está previsto para o segundo trimestre de 2024. As placas gráficas H200 irão substituir as atuais H100, modelos que geraram até agora uma quantidade muito significativa de receita para a empresa de Jensen Huang.

Atualmente o mercado dos chips de memória de alta largura de banda (HBM) é liderado pela sul-coreana SK Hynix, mas os modelos da Micron são dos mais rentáveis para a marca, muito devido à complexidade técnica envolta na sua construção. Para além disso, a marca já disse anteriormente que espera "várias centenas de milhões" de dólares de receita da memória HBM no ano fiscal deste ano de 2024, com um crescimento contínuo em 2025.