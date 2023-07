Já ouviu falar na Playdate? Esta consola deixa-o desenvolver os seus próprios jogos

A Playdate é uma consola portátil que proporciona pura diversão. É bastante discreta e tem uma manivela na parte lateral para controlar ações nos mais variados jogos. Descubra o quão diferente é esta consola, quem a fabrica, que jogos oferece, quais são as especificações técnicas e muito mais.

O que é a Playdate?

A Playdate é uma consola de jogos portátil que cabe na palma da sua mão. É diferente de qualquer outra consola no mercado e tem muitos jogos interessantes e exclusivos. Foi anunciada em maio de 2019 e começou a ser comercializada em abril de 2022.

Muitos consideram-na um dispositivo complementar a consolas como a Nintendo Switch, a PS5 e a Xbox Series X. Não foi concebida para competir com estas, nem com consolas portáteis topo de gama como a excelente Steam Deck da Valve. Se tem idade para se lembrar da Game & Watch, a Playdate é algo do género.

Mas o melhor de tudo? Na parte lateral do Playdate existe uma manivela física que funciona como um método de controlo para alguns jogos.

Por exemplo, num jogo chamado Crankin's Time Travel Adventure, utiliza-se a manivela para fazer a personagem principal andar para trás e para a frente no tempo. Nem todos os jogos utilizam a manivela, mas esta acrescenta certamente algo de diferente aos que a utilizam.

Especificações Bateria: 14 dias em standby, 8 horas ativa

CPU: 168Mhz Cortex M7

Ecrã: 400 x 240 1-bit de alto contraste a preto e branco

Tamanho: 76 x 74 x 9 mm

Armazenamento: 16MB RAM, 8KB L1 cache, 4GB flash

Som: Altifalante incorporado, entrada de auscultadores, condenser mic e entrada de microfone TRRS

Wireless: Wi-Fi 802.11bgn 2.4GHz, Bluetooth Em termos de botões e controlos, na parte frontal da consola existe um painel de controlo direcional, botões A e B e um botão de menu. O botão de bloqueio encontra-se na parte superior. Naturalmente, existe também a manivela lateral, que pode ser retirada quando necessário. O Playdate tem também um acelerómetro de três eixos.

Quem fabrica a Playdate?

A Playdate é fabricada pela Panic, uma empresa de software sediada em Portland, Oregon. Foi fundada em 1999 e durante muito tempo foi conhecida principalmente por softwares para macOS como o Nova.

Mais recentemente, a Panic publicou jogos de vídeo, incluindo o conceituado Firewatch e o Untitled Goose Game. Para a Panic, a Playdate é o passo seguinte: a produção de uma consola de jogos física. A empresa concebeu-a em colaboração com a Teenage Engineering, um fabricante sueco de eletrónica.

Jogos que esta consola oferece

Cada Playdate inclui 24 jogos gratuitos, que são adicionados ao sistema, dois de cada vez, todas as semanas, a partir do momento em que a consola é configurada (embora possa avançar e obtê-los todos de uma vez, se estiver impaciente).

Os programadores criaram jogos especificamente para a Playdate. Alguns destes incluem Casual Birder, Pick Pack Pup, Lost Your Marbles, Sasquatchers e Whitewater Wipeout. Depois de esgotar estes jogos, pode recorrer ao Catálogo da Playdate que cresce todos os meses, por isso nunca vai ficar sem novas experiências.

Pode desenvolver jogos para a Playdate

Se desenvolve jogos ou quer começar a fazê-lo, a Panic facilita o desenvolvimento para a Playdate graças ao seu SDK gratuito, disponível para Windows, Mac e Linux. Inclui tudo o que é necessário, como APIs, um simulador para desenvolvimento local e documentação.

E não é tudo. Há também o Caps (um editor de fontes bitmap online), o Playdate Mirror (uma aplicação de ambiente de trabalho que espelha o ecrã de um Playdate ligado), um fórum de programadores e muito mais. Tudo isso pode ser acessado no site Develop for Playdate.

Onde comprar esta consola

Se quiser comprar a Playdate, deve encomendar diretamente através da Playdate Shop. A consola custa 199 dólares (aproximadamente 180€). A Playdate só é enviada para determinados países (ainda, esperamos): Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Polónia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

A caixa inclui o Playdate, um pequeno manual do utilizador e um cabo USB-C para carregar a consola.

No futuro, poderá comprar uma base de ligação estéreo Playdate. Esta base não só suporta e carrega a consola, como também funciona como altifalante Bluetooth e suporte para canetas.

Atualmente, a Panic ainda está a tentar encher as pré-encomendas, o que significa que a sua encomenda não será enviada imediatamente - poderá ter de esperar meses. Contudo, assegura o seu lugar na fila. Por isso, se quiser pôr as mãos numa mais cedo ou mais tarde, não adie a compra.

