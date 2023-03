Xbox já vendeu 18,5 milhões de consolas Series X/S e a PlayStation 5 vendeu 30 milhões

Dentro dos jogos eletrónicos, o mercado das consolas é um dos mais interessantes a nível global. Neste ramo, a Sony, a Microsoft e a Nintendo são os nomes de peso neste segmento e, como tal, é interessante de ver como está o 'estado' deste setor. E as mais recentes notícias indicam que, até ao final do ano de 2022, a Xbox já vendeu 18,5 milhões de consolas, enquanto que a PlayStation 5 vendeu quase o dobro com 30 milhões de exemplares.

Sem surpresa, PS5 vendeu mais do que a Xbox até dezembro de 2022

De acordo com os mais recentes dados do mundo gaming, divulgados pelo analista de mercado Piers Harding-Rools, da empresa Ampere Analysis, até ao final do mês de dezembro de 2022 a Microsoft conseguiu vender 18,5 milhões de consolas Xbox Series X e Series S, enquanto que a Sony vendeu 30 milhões de exemplares. Já a Nintendo Switch fechou o ano com 119,5 milhões de unidades vendidas.

Tal como já aqui revelámos algumas vezes, ao contrário da Sony, a Microsoft não é apologista de revelar a quantidade de vendas das suas consolas Xbox Series X/S, mas o analista deu uma ajudinha para que saibamos qual o valor estimado dessas mesmas vendas.

Pelo gráfico abaixo podemos ver que ao nível da participação no mercado das consolas em 2022, a Microsoft conseguiu 27,3% (contra 25,5% em 2021); a Sony angariou 45% (vs. 46,3%); e a Nintendo obteve 27,7% (vs. 28,2%).

Segundo o analista, as vendas da PlayStation 5 e das Xbox Series X sofreram uma descida devido à escassez destes equipamentos no mercado. Mas tal também permitiu posicionar a Xbox num patamar favorável, uma vez que, ao não terem outra escolha, muitos jogadores acabaram por optar pela versão mais barata da Xbox Series S, a qual contava com stock nas lojas. Este modelo acaba por ter já muita popularidade, uma vez que se trata de uma consola com um bom desempenho a um preço mais acessível.

De acordo com Piers Harding-Rools "as vendas da PlayStation 5 e da Xbox Series X pararam em 2022 devido à falta de disponibilidade. A estratégia de produto duplo da Microsoft para os seus dispositivos Xbox Series, que incluem o Series S de especificação mais baixa e mais prontamente disponível, significa que foi capaz de maximizar alguns dos desafios da rede de fornecimento da Sony e aumentar marginalmente a sua participação nas vendas unitárias ao longo do ano".

É ainda referido que o facto de a Sony conseguiu aumentar a disponibilidade da PS5 na época natalícia ajudou a empresa a alcançar o marco de 30 milhões de unidades vendidas.