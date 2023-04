iPhone 14 salva três estudantes de morrerem congelados num desfiladeiro

Algumas pessoas podem pensar que o recurso SOS de emergência por satélite da Apple é apenas um truque, mas inúmeras histórias de sucesso provam o contrário. A história mais recente envolve três estudantes que ficaram presos desfiladeiro de Utah e tiveram que luta contra a hipotermia.

Tecnologia do iPhone 14 salva jovens

Os pré-graduados da Brigham Young University decidiram fazer uma viagem para a área de recreação San Rafael Swell, que é rica em desfiladeiros e outras formações geológicas, relata a KUTV. Depois de praticarem canionismo durante quase um ano, decidiram partir nesta nova aventura.

Tínhamos lido sobre esse desfiladeiro muito porreiro lá em baixo e praticamos canionismo há cerca de um ano. O grupo teve problemas depois de tropeçar numa sequência de piscinas profundas, cheias de água gelada.

Disse Bridger Woods, um dos alunos.

Suspeitamos que o inverno extremamente húmido de Utah mudou um pouco o canyon, resultando num cenário muito mais difícil do que estávamos preparados.

Explicou Jeremy Mumford, outro entusiasta do canyoning do grupo.

O grupo passou quase três horas na água gelada e alguns dos alunos começaram a apresentar sinais de hipotermia.

Entrei em choque hipotérmico e comecei a entrar em pânico e a congelar.

Contou Mumford.

Perante esta situação todos no grupo acabaram por ficar muito perturbados e a única forma de pedir ajuda foi através do iPhone 14, com qual foi possível enviar um pedido de ajuda através do sistema SOS Emergência via Satélite.

O desfiladeiro tinha cerca de 150 metros de profundidade em paredes rochosas, mas, apesar das difíceis condições, a cada 20 minutos alinhava-se um satélite na direção dos jovens, que foi o que acabou por ser a salvação de todos.

Os serviços de emergência chegaram rapidamente com um helicóptero que acabou por resgatar o grupo rapidamente. Os casos somam-se e são importantes de serem contados para que todos os que já tenham o serviço disponível, se lembrem de o utilizar, pelo menos, quando mais nada funciona.

No final do ano passado, o mesmo recurso salvou um homem no Alasca e um casal californiano após um acidente com um único veículo... e existem outros casos já relatados.

E em Portugal já funciona o SOS Emergência via Satélite?