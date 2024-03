Apple cancela conta de programador da Epic e mata o sonho da loja de apps na Europa

A Apple e a Epic têm estado numa verdadeira batalha entre si. A criadora do Fortnite tomou posições fortes contra a dona do iPhone e isso tem sido visto nos processos que decorreram em tribunal. A Apple deu agora um passo importante ao cancelar a conta da Epic, alegando que a empresa não é de confiança, matando o seu sonho de ter uma loja de apps na Europa.

Problemas no primeiro dia com regras da DMA

Tal como muitas outras empresas, a Apple está agora obrigada a cumprir a DMA e todas as suas regras. Das várias a que está sujeita, terá de permitir a criação e o acesso a outras lojas de apps para o iOS, dando aos utilizadores o acesso fácil e estes novos locais.

Uma das primeiras empresas a marcar uma posição neste campo foi a Epic Games, que avançou com a vontade de criar a sua loja de apps. Esta seria a forma de colocar o Fortnite no iOS e gerir assim os pagamentos. Essa ideia cai agora por terra, com a Apple a cancelar a conta de programador da Epic e assim matar o sonha desta loja de apps na Europa.

Apple cancela conta de programador da Epic

Esta é uma decisão que tem efeito imediato e foi comunicada à Epic pelos advogados da Apple. Do que a criadora do Fortnite revelou numa publicação no seu blog, esta mudança deve-se na maioria às críticas da empresa feita às políticas da Apple e como implementa a DMA.

A Apple disse que um dos motivos pelos quais encerrou a nossa conta de programador apenas algumas semanas após aprová-la foi porque criticamos publicamente a sua proposta de plano de conformidade com a DMA. A Apple citou esta publicação no X deste tópico escrito por Tim Sweeney. A Apple está a retaliar contra a Epic por se manifestar contra as práticas injustas e ilegais da empresa, assim como fizeram com outros programadores repetidas vezes. A Apple também afirma que a Epic é uma ameaça ao seu ecossistema, mas esta é uma desculpa totalmente injustificada para encerrar uma das nossas contas. A Apple apoia publicamente o Unreal Engine há muito tempo. Também mantemos relações contratuais contínuas com a Apple desde 2010 para os jogos da Epic, Unreal Engine e as nossas outras ferramentas de criação.

Este novo cenário não era de todo esperado, ainda para mais com as justificações apresentadas pela Apple para esta decisão. Toda a decisão tomada foi feita com base numa publicação feita pelo CEO da Epic Games no X.

Fim do sonho da loja de apps na Europa

A Apple também já reagiu a esta situação e à própria publicação da Epic. A criadora do iOS revela que o comportamento passado da Epic dá o direito de encerrar qualquer uma das suas contas. Ao mesmo tempo, não confiam que a empresa não quebrará os seus contratos novamente.

A violação flagrante da Epic das suas obrigações contratuais com a Apple levou os tribunais a determinar que a Apple tem o direito de rescindir "qualquer ou todas as subsidiárias, afiliadas e/ou outras entidades de propriedade integral da Epic Games" a qualquer momento e a critério exclusivo da Apple. À luz do passado e do comportamento contínuo da Epic, a Apple optou por exercer esse direito.

Esta é certamente uma situação que deverá estar longe de estar terminada. No primeiro dia em que a Apple está ao abrigo das novas regras da DMA consegue colocar fora do seu ecossistema uma das primeiras lojas que poderiam chegar ao iOS e assim dar o acesso ao Fortnite que todos esperam.