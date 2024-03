Tesla lançou um novo modelo com apenas 2 lugares do Model Y para empresas

Com as vendas de carros elétricos a crescerem, marcas como a Tesla têm ajustado a sua oferta para abrangerem novas franjas de mercado cada vez mais focadas. A empresa americana tem apostado numa política de preços muito agressiva. Agora, a empresa de Elon Musk revelou um novo Model Y com apenas 2 lugares, para aproveitar o mercado dos comerciais e os apoios ficais associados.

Um Model Y dedicado para as empresas

Um dos principais canais de vendas de carros elétricos são as empresas. Estas aproveitam os incentivos fiscais que são oferecidos para reforçarem as suas frotas, conseguindo assim preços mais apetecíveis e interessantes para os veículos.

Ainda que existam propostas de comerciais, estes são veículos de maiores dimensões e com autonomias mais reduzidas. Para melhorar esta oferta, a Tesla está agora a reforçar a sua oferta, com um novo modelo do Model Y, com apenas 2 lugares e um espaço muito mais apelativo na sua mala.

Esta nova proposta ainda não está presente no site da Tesla, mas foi anunciada por Clément Maguet, Senior Account Manager da Tesla em França. Na sua conta do Linkedin revelou este movo modelo com 2 lugares e todas as capacidades extra de carga.

Modelo comercial dedicado da Tesla

Este novo Model Y de 2 lugares tem uma capacidade de armazenamento de 2.158 litros e oferece uma autonomia de até 565 km (ciclo WLTP). Este modelo é, em muitos mercados, elegível para a atribuição incentivos fiscais para veículos comerciais.

Esta nova versão do Model Y oferece muito mais espaço de armazenamento na traseira e mais autonomia. Os 565 km (351 milhas) anunciados são cerca de 30 quilómetros a mais do que a versão padrão deste carro elétrico da Tesla. A marca não divulgou o preço desta nova versão do Modelo Y, devendo os interessados contactar diretamente a empresa na área dedicada às frotas.

Por agora este novo modelo parece limitado ao mercado francês, mas espera-se que a Tesla o alargue a outros mercados europeus. A maioria tem incentivos ficais para este tipo de veículos e certamente que este novo modelo do Model Y será interessante para muitos.