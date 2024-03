É o fim! Samsung acaba com as atualizações para as séries Galaxy S10 e Note 10

A Samsung tem apostado nas atualizações do Android e está cada vez melhor neste campo. Já consegue oferecer 7 anos de novas versões e correções de segurança, mas, ao mesmo tempo, tem os modelos mais antigos, que estão a terminar do suporte. Isso acontece agora com os Galaxy S10 e Note 10, que têm um fim declarado e que deixam de receber novas atualizações.

Samsung acaba com o suporte e mais smartphones

O último lançamento da Samsung trouxe muitas novidades importantes para o campo das atualizações. O Galaxy S24, vem com a garantia de sete anos de Android e atualizações de segurança Isso significa que a partir do dia do seu lançamento, este dispositivo passará por sete gerações totais de Android, terminando teoricamente no Android 21.

Com este cenário cada vez melhor neste campo, a Samsung veio agora revelar o oposto, terminando de vez com o suporte para as famílias Galaxy S10 e o Note 10. Os 2 últimos modelos que ainda tinham suporte estão agora a chegar ao fim perdem o suporte da empresa.

Falamos dos Galaxy Note 10 Lite e o S10 Lite. Quando foram lançados, a Samsung ainda estava no início do processo de remodelação da sua política de atualizações. Nesse momento passou a garantir para estes modelos três anos de atualizações do Android e quatro anos de atualizações de segurança.

Galaxy S10 Lite e o Note 10 Lite perdem atualizações

Segundo o cronograma de atualizações da Samsung, o Galaxy Note 10 Lite e o S10 Lite estão ambos a chegar ao final da sua vida. Assim, estas são as últimas variantes dos modelos da linha Note 10 e S10 a receber atualizações, sejam de segurança ou de sistema operativo.

Isto significa que todos os utilizadores destes modelos devem começar a ponderar a escolha de um novo smartphone. O fim do suporte e das atualizações deverá deixar estes equipamentos expostos e vulneráveis a problemas futuros, algo que pode ser prejudicial para o utilizador.

Este deverá ser um cenário que cada vez menos deverá acontecer, fruto das novas políticas de atualização da Samsung. Ao aumentar o tempo de suporte e atualizações, a marca garante que os seus equipamentos estão mais tempo protegidos e com novas versões do Android disponíveis.