Tidal vai fundir as assinaturas HiFi e HiFi Plus numa nova fórmula

O mercado de streaming de música continua a mexer e com saúde. No entanto, as empresas necessitam de olhar para as suas ofertas e ajustá-las, para não serem ultrapassadas. Como tal, já a partir de 10 de abril, o Tidal, vai fundir as assinaturas HiFi e HiFi Plus. O resultado será uma nova assinatura individual. Saiba o valor deste novo pacote.

Tidal ficará com um preço mais caro, mas com mais qualidade

Já a partir do mês de abril, o serviço de streaming música Tidal vai fundir numa assinatura individual os dois planos que tem atualmente. Assim, para quem tem o serviço, este custará 10,99 euros por mês. Os utilizadores terão acesso a ficheiros de áudio em alta resolução nos formatos Dolby Atmos e flac. Haverá também uma subscrição única para famílias.

A nova fórmula de subscrição substituirá as duas subscrições atuais, Tidal HiFi e Tidal HiFi Plus. Esta oferta irá disponibilizar o acesso a mais de 110 milhões de faixas de áudio HiRes, de acordo com uma página de suporte do Tidal. Isto significa áudio de 24 bits, com uma taxa de amostragem de 192 kHz. Os clientes também terão acesso a canções em formato flac e Dolby Atmos. O Tidal escreve que os assinantes serão automaticamente transferidos para o novo formato a 10 de abril.

A empresa também está a introduzir uma nova assinatura familiar para substituir as duas assinaturas familiares atuais, Tidal Hifi Family e Tidal HiFi Family Plus: Tidal Family. Esta fórmula custará 16 euros por mês. Não é claro se o Tidal também dará acesso a faixas de áudio HiRes com uma taxa de amostragem mais elevada através desta fórmula, e se a fórmula incluirá faixas flac e Dolby Atmos.

O serviço de streaming de música também está a fazer alterações relativamente à sua integração opcional de DJ. A partir de agora, esta opção custará 9 euros por mês. O Tidal escreve que todos os clientes que utilizaram esta funcionalidade nos últimos 90 dias serão automaticamente subscritos a esta funcionalidade paga. No entanto, será possível desativar novamente a integração paga através do menu da conta, de acordo com a empresa.

As alterações de preços entrarão em vigor a partir de 10 de abril e aplicam-se em todo o mundo.