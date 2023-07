Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island já está disponível

Lembram-se da série Monkey Island, os fantásticos jogos inicialmente desenvolvidos pela LucasArts para PC e que, desde a década de 90 do século passado, nos trouxeram tantas e tão fantásticas aventuras de piratas e relações proibidas. Pois bem! Sea of Thieves presta homenagem a Monkey Island com uma expansão nova: The Legend of Monkey Island.

Nas últimas décadas do século passado, a LucasArts pode-se orgulhar de ter lançado alguns dos jogos que se vieram a revelar como verdadeiros pilares para o desenvolvimento de títulos futuros.

X-Wing, a série Monkey Island, Day of the Tentacle, Outlaws, Sam & Max... são apenas alguns exemplos de jogos que lançaram as primeiras pedras para muitos dos tipos de jogabilidade que hoje são tão apreciadas por milhões de jogadores, por esse mundo fora.

A Xbox acabou de revelar que a primeira fração do Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island já se encontra disponível gratuitamente para quem possuir alguma das edições de Sea of Thieves na Xbox Series X, Xbox One, Windows 10/11 PC e membros do Xbox Game Pass.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island é o fruto de uma colaboração muito próxima entre a Rare (Sea oof Thieves) e a Lucasfilm Games (Monkey Island), juntando dessa forma, dois dos universos mais importantes (de outrora e de agora) no mundo dos videojogos de piratas. Tudo isto, para contar uma história original que os fãs de qualquer um dos jogos, deverá apreciar.

Nas palavras dos seus responsáveis, The Legend of Monkey Island é uma "carta de amor divertida e emocional à icónica série de jogos Monkey Island". Esta colaboração incluí três Tall Tales, que seguem as aventuras de Guybrush Threepwood por Sea of Thieves e incluem personagens de Monkey Island como Guybrush, LeChuck e mais. O Tall Tales ficará disponível através de instalações mensais, gratuitas, para possuidores de qualquer edição Sea of Thieves e membros do Xbox Game Pass.