MB WAY: Quais os limites para enviar e receber dinheiro?

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Saiba quais os limites para enviar e receber dinheiro.

MB WAY: Só pode receber 50 transferências por mês

Infelizmente o MB WAY tem alguns limites para se enviar ou receber dinheiro. Os limites definidos, quer para receber, quer para enviar dinheiro, são os seguintes:

Limite máximo de 750€ por operação

Limite máximo de 2.500€ recebidos e enviados por mês

Limite máximo de 50 transferências recebidas por mês>

De referir também que é possível fazer levantamentos com o MB WAY. Os levantamentos MB WAY não apresentam qualquer custo para o utilizador. Este tipo de operação cumpre as mesmas regras aplicáveis aos levantamentos com cartão na Rede MULTIBANCO. Os montantes disponíveis para levantamento são em múltiplos de 10, até um máximo de 200€ por operação. Lembre-se que por dia pode levantar até 400€ no MULTIBANCO.