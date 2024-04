Netflix ganhou mais de 9 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2024

A Netflix continua a ser o maior nome do streaming da Internet. Com cada vez mais assinantes, não para de crescer e de se tornar um gigante nesta área, onde aposta muito na produção própria. Os dados mais recentes, mostram que a Netflix voltou a crescer no início de 2024 e ganhou mais de 9 milhões de assinantes no primeiro trimestre de 2024.

Netflix ganhou mais de 9 milhões de assinantes

Hoje, a Netflix revelou que já tem 269,60 milhões de assinantes pagos em todo o mundo. Este valor representa um aumento de 9,33 milhões em comparação com o número de assinantes do quarto trimestre de 2023. Financeiramente, a Netflix trouxe mais 9,37 mil milhões de dólares em receitas do primeiro trimestre de 2024.

Este valor é muito representativo e traz um aumento significativo das receitas da empresa. É um aumento em comparação com ps 8,164 mil milhões do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de 2,332 mil milhões no trimestre, também acima dos 1,305 mil milhões do mesmo período do ano anterior.

Na sua última apresentação de resultados, a Netflix afirma que num futuro próximo vai concentrar-se em divulgar as suas receitas e outros números financeiros superiores aos dos seus assinantes. A Netflix destaca que a obter cada vez mais receita com a sua divisão de publicidade. A empresa deixará de reportar o seu número de membros trimestralmente. Fornecerá “marcos importantes para os assinantes à medida que os ultrapassamos”.

Lucro volta a crescer e a mostrar o bom momento

Embora os números revelados para o primeiro trimestre do ano tenham superado as expectativas, a Netflix anunciou que espera que a receita do atual segundo trimestre seja de cerca de 9,49 mil milhões de dólares. Na verdade, isso foi um pouco menor do que o esperado, e é por isso que as ações da empresa caíram 3% em bolsa após a revelação dos resultados.

A Netflix ainda tem muitos programas de TV e filmes importantes com lançamento previsto para 2024. Isso inclui a segunda temporada de Squid Game, a série de suspense coreana que se tornou um grande sucesso com a sua primeira temporada em 2021.

A Netflix também a tornar-se uma grande força no campo dos jogos. Está a testar um serviço de streaming de jogos desde agosto de 2023 para um público limitado. Também possui vários programadores de jogos para dispositivos móveis, além de pelo menos uma equipa de desenvolvimento que trabalha num novo título AAA para consolas e PC.