Meta atualizou a sua IA e já a trouxe para o WhatsApp, Instagram e Facebook

Com a OpenAI e a Google a apostar na IA, a Meta quer seguir esse caminho. Esta era já conhecida, mas teve agora acesso a uma melhoria importante. Esta quer ser a IA mais inteligente e recebeu melhorias importantes. Mudou para o modelo Llama 3 AI, que está mais rápido e inteligente e chega também ao WhatsApp, Instagram e Facebook.

Os próximos tempos vão ser de novidades da Meta para as suas redes sociais e apps associadas. Estas vão receber a grande novidade do momento, que trará mais conhecimento e respostas mais completas. Com recurso à IA, estas propostas vão ter acesso a mais informação.

O anúncio feito agora mostra que esta solução foi atualizada e que será mais capaz de dar repostas aos utilizadores. Passará a fazer parte da pesquisa no WhatsApp, Instagram e Facebook, abrindo assim mais possibilidades aos utilizadores que recorrem diariamente a estas áreas.

Além de permitir receber perguntas como se faria no Google ou Bing, a Meta AI pode ser usada para gerar imagens ou animar fotografias. Esta IA pode agora fazer um trabalho melhor ao incluir texto em imagens e gerar imagens de maior resolução.

A Meta AI também pode aceder a informações em tempo real da Internet para garantir informações atualizadas. Isso garante que os utilizadores não vão ter de alternar entre apps para obter as informações mais relevantes. Está ainda garantida a sua presença num site na Internet e até no feed do Facebook, onde pode ajudar os utilizadores a saber mais sobre uma publicação.

Depois de testes muito limitados nos EUA, a Meta quer abrir um pouco mais a sua IA. Assim, abrirá o acesso a mais 16 países. Falamos da Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Singapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. Claro que isso será apenas o começo.

Este é um passo importante que a Meta dá, procurando acompanhar a OpenAI, a Google e até outras propostas de IA. A chegada da Meta IA ao WhatsApp Instagram e Facebook, garante aos utilizadores mais informação e uma ajuda essencial para todos os momentos.