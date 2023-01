Intel e Microsoft terão voltado, secretamente, a disponibilizar downloads de drivers na Rússia

Devido à invasão que a Rússia fez à Ucrânica, o mundo reagiu com várias sanções e bloqueios contra o país de Putin. Tais medidas levaram a que muitas empresas fortes do setor tecnológico virassem as costas ao país russo, deixando de fazer negócios, vender produtos, ter escritórios e oferecer suporte aos seus equipamentos na região.

No entanto, dados recentes alegam que a Intel e a Microsoft terão voltado a disponibilizar downloads de drivers e de outros softwares, secretamente, à Rússia. As empresas, no entanto, já prestaram esclarecimentos sobre esta acusação.

Intel e Microsoft voltaram a disponibilizar downloads na Rússia?

Não há ainda uma resposta oficial para esta possibilidade, no entanto recentemente foram relatadas várias informações que afirmavam que a Intel terá voltado a permitir o download de drivers e de outros softwares na Rússia e que também a Microsoft teria permitido novamente, e discretamente, as atualizações automáticas do novo sistema operativo Windows 11 aos utilizadores russos.

Logo depois da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, tanto a Microsoft como a Intel anunciaram a suspensão da venda dos seus produtos e a disponibilização de suporte aos mesmos para o país de Vladimir Putin.

Por sua vez, ao canal tecnológico Tom's Hardware, um porta-voz da Intel referiu que "não houve mudanças recentes nas nossas operações. Em fevereiro e março de 2022, a Intel suspendeu todos os seus envios para clientes na Rússia e na Bielorrússia. Em abril de 2022, a Intel anunciou que estava a suspender as operações comerciais na Rússia. A Intel continua a cumprir todos os regulamentos e sanções de exportação aplicáveis nos países em que opera. Isso inclui a conformidade com as sanções e controlos de exportação contra a Rússia e a Bielorrússia emitidos pelos EUA e pelas nações aliadas. O acesso a recursos que vão ao encontro das necessidades de atualização de driver, como o Intel Download Center e o Intel Download Support Assistant (IDSA), fazem parte das obrigações de garantia da Intel".

No entanto, algumas fontes próximas à empresa de Pat Gelsinger dizem que, inicialmente, a mesma havia bloqueado os downloads no país russo, mas que voltou a disponibilizá-los nos últimos meses de 2022. Portanto, de facto, a Intel fala que não houve 'mudanças recentes', portanto estas poderão ter acontecido há algum tempo. E, como diz a empresa, o downloads do Intel Driver e Support Assistant (DSA) estão disponíveis gratuitamente para os utilizadores na Rússia, devido às suas obrigações legais ao nível da garantia.

Já quanto à Microsoft, esta terá então disponibilizado as atualizações para o Windows 11 no país de Putin, mas continua a não permitir o download do sistema operativo. A empresa também respondeu ao Tom's Hardware onde diz que "como partilhámos anteriormente, interrompemos todas as vendas de novos produtos e serviços na Rússia e estamos a cumprir com as sações da UE, Reino Unido e EUA".

No entanto, este esclarecimento não menciona nem nega em específico a possibilidade de a empresa ter ou não retomado as atualizações aos utilizadores russos, referindo-se somente à venda de novos produtos e serviços.