AMD e Intel podem ter suspendido o envio de chips para a Rússia

Infelizmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o tema principal que abre os telejornais em todo o mundo. Como tal, grande parte das notícias tecnológicas também andam à volta deste assunto.

Neste sentido, as mais recentes notícias indicam que as gigantes norte-americanas AMD e Intel já terão mesmo suspendido o envio de chips para o país de Vladimir Putin.

Gigantes tecnológicas terão barrado acesso a chips à Rússia

De acordo com as últimas informações reveladas pelo site de comunicação local RBC, a Advanced Micro Devices (AMD) e a Intel Corporation já suspenderam a venda de chips para a Federação Russa, como resultado das constantes invasões do país à Ucrânia.

O canal indica que os detalhes foram revelados por duas fontes ligadas à indústria onde afirmam que dois representantes da AMD e da Intel informaram verbalmente os fabricantes russos de que os seus equipamentos não serão enviados temporariamente para a Rússia devido a uma suspensão imediata dos envios. Para além disso, é ainda informado que o escritório da Intel na China também terá contactado com empresas localizadas no país de Putin para dar conhecimento desta decisão.

Como suporte a estes dados, o RBC cita ainda um representante da Associação de Programadores e Fabricantes de Eletrónicos Russos (ARPE) para confirmar as informações de que a Intel e a AMD suspenderam os envios para a Rússia. Por sua vez, um canal de comunicação russo contactou um porta-voz da Intel, onde o mesmo terá dito que a empresa está apenas a cumprir com as sansões impostas pelo Departamento de Comércio (EUA). Por sua vez, elementos da AMD e do Ministério do Comércio russo ainda não responderam aos pedidos de comentários feitos pelo RBC.

Desta forma, espera-se então que outros nomes deste setor se juntem a esta iniciativa, nomeadamente a maior fabricante de chips gráficos do mundo, a Nvidia, entre outras empresas.