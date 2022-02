Dica: Como atualizar de forma fácil a MIUI do seu smartphone Xiaomi

Com a MIUI 13 a ser disponibilizada, com tudo o que o Android 12 traz de novidades é importante saber tratar deste processo. Não é algo complicado, mas precisa que o utilizador saiba como o fazer, para não ter dissabores.

Em poucos minutos, dependendo da sua velocidade de ligação à Internet, conseguem instalar esta nova versão e ter acesso a todas as novidades. Veja assim como é simples atualizar de forma fácil a MIUI do seu smartphone Xiaomi.

A MIUI 13 da Xiaomi já foi apresentada na sua versão final para os utilizadores. A versão global está pública e há já smartphones a receber esta novidade, com todas as melhorias que foram desenvolvidas ao longo dos últimos meses.

Para instalar esta versão, quando esta forma apresentada, basta seguir alguns passos simples e que qualquer um pode executar. Podem começar por abrir as Definições e escolher a primeira opção, Sobre o telemóvel, que está no topo.

Aqui, e caso exista uma atualização, vão ver uma notificação bem destacada. Esse ponto vermelho indica que há novidades. Ao abrirem encontram logo a indicação da MIUI 13. Caso não apareça, podem sempre forçar uma pesquisa por novidades.

O botão que interessa de imediato é o de Transferir atualização. Esta dá início ao processo de descarregar a MIUI 13, que será depois instalada no smartphone Xiaomi, com todas as novidades. De notar que este processo pode ser demorado.

O processo pode ser acompanhado pelo utilizador, que pode continuar a usar o smartphone de forma normal. Depois de descarregar esta versão, esta será instalada e também otimizada. Toda a informação vai estar acessível, na barra de progressão deste processo.

No final, e depois de todo o processo de instalação e otimização ser terminado, a MIUI fica pronta ser usada. Antes desse passo, será necessário ao smartphone Xiaomi ser reiniciado, algo que será pedido na interface de atualização.

Bastará ao utilizador carregar no botão Reiniciar agora e todo o processo acontece. No final deste reiniciar, que demorará um pouco mais do que o normal, a MIUI 13 e o Android 12 vão estar presentes e prontos a serem usados.

É desta forma simples que vão conseguir instalar a MUIU 13 num smartphone Xiaomi, quando esta estiver disponível. É um processo simples e rápida, que traz todas as novidades que a Google preparou para o Android 12.