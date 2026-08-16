Robot Phone: novo smartphone da HONOR tem um robot dentro e vai mudar tudo
Os novos conceitos no mundo da tecnologia nem sempre são consensuais. Podem quebrar regras ou simplesmente mudar a forma como se vê a tecnologia. A Honor conseguiu fazer isso e traz agora de forma oficial uma proposta única. Falamos do Robot Phone, que inaugura uma nova era de produção cinematográfica móvel e IA incorporada.
HONOR Robot Phone muda como vemos o mundo
A HONOR apresentou oficialmente o HONOR Robot Phone, um dispositivo que promete inaugurar uma categoria no mercado móvel ao incorporar diretamente um gimbal mecânico motorizado de 4 graus de liberdade no seu corpo metálico unibody.
Com esta proposta, a marca reduz as dimensões convencionais destes estabilizadores em 65%, recorrendo a um motor de titânio ultraleve capaz de rodar até 360° por segundo. Esta arquitetura mecânica permite que a câmara se movimente de forma independente e estável, eliminando a necessidade de acessórios externos para estabilização de vídeo.
Parceria com a ARRI traz cinema profissional
O grande destaque na fotografia e vídeo resulta de uma colaboração direta com a ARRI. O sistema traseiro inclui um sensor principal de 200 MP montado no gimbal mecânico, acompanhado por uma lente periscópica também de 200 MP com zoom ótico de 2,7x e uma ultra grande angular de 50 MP.
Com o chip de imagem HONOR H1, o equipamento suporta gravação em ARRI LogC3 a 10 bits e oferece até 14 stops de alcance dinâmico. Os ficheiros podem ser trabalhados diretamente em ferramentas profissionais como o DaVinci Resolve com as LUTs oficiais da marca cinematográfica, simplificando todo o fluxo de produção de conteúdos.
IA multimodal que segue os movimentos
O software MagicOS tira partido do hardware móvel através do YOYO Robot Mode. O sistema recorre a algoritmos de seguimento de pessoas e localização de voz para movimentar o braço da câmara de forma totalmente autónoma. Isto garante que o utilizador permanece sempre no enquadramento durante transmissões em direto, videochamadas ou gravações de vlogs, permitindo ainda o controlo total de captação através de gestos sem mãos.
No interior, o Robot Phone vem equipado com a plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 e uma bateria de silício-carbono de 7.060 mAh, suportada por carregamento rápido de 120 W com fios e 50 W sem fios. O ecrã OLED LTPO de 6,31 polegadas oferece taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz e atinge um pico de brilho de 6.800 nits. O equipamento arranca a sua comercialização no mercado chinês com configurações de 512 GB e 1 TB, com preços a partir de 9.999 RMB (1.282,35 EUR).
Pode ser muito bom, mas não passa de uma ou duas versões. Vimos exemplos de câmeras que ficavam escondidas, de outros modelos mesmo em velhos equipamentos como a Nokia… e nunca passaram disso mesmo… de um modelo sem continuação…
Por muito bom que seja… mas a ideia está excelente…
Estou curioso em ver a Huawei no que se está a tornar…