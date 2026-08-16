Robot Phone: novo smartphone da HONOR tem um robot dentro e vai mudar tudo

Os novos conceitos no mundo da tecnologia nem sempre são consensuais. Podem quebrar regras ou simplesmente mudar a forma como se vê a tecnologia. A Honor conseguiu fazer isso e traz agora de forma oficial uma proposta única. Falamos do Robot Phone, que inaugura uma nova era de produção cinematográfica móvel e IA incorporada.

HONOR Robot Phone muda como vemos o mundo

A HONOR apresentou oficialmente o HONOR Robot Phone, um dispositivo que promete inaugurar uma categoria no mercado móvel ao incorporar diretamente um gimbal mecânico motorizado de 4 graus de liberdade no seu corpo metálico unibody.

Com esta proposta, a marca reduz as dimensões convencionais destes estabilizadores em 65%, recorrendo a um motor de titânio ultraleve capaz de rodar até 360° por segundo. Esta arquitetura mecânica permite que a câmara se movimente de forma independente e estável, eliminando a necessidade de acessórios externos para estabilização de vídeo.

Parceria com a ARRI traz cinema profissional

O grande destaque na fotografia e vídeo resulta de uma colaboração direta com a ARRI. O sistema traseiro inclui um sensor principal de 200 MP montado no gimbal mecânico, acompanhado por uma lente periscópica também de 200 MP com zoom ótico de 2,7x e uma ultra grande angular de 50 MP.

Com o chip de imagem HONOR H1, o equipamento suporta gravação em ARRI LogC3 a 10 bits e oferece até 14 stops de alcance dinâmico. Os ficheiros podem ser trabalhados diretamente em ferramentas profissionais como o DaVinci Resolve com as LUTs oficiais da marca cinematográfica, simplificando todo o fluxo de produção de conteúdos.

IA multimodal que segue os movimentos

O software MagicOS tira partido do hardware móvel através do YOYO Robot Mode. O sistema recorre a algoritmos de seguimento de pessoas e localização de voz para movimentar o braço da câmara de forma totalmente autónoma. Isto garante que o utilizador permanece sempre no enquadramento durante transmissões em direto, videochamadas ou gravações de vlogs, permitindo ainda o controlo total de captação através de gestos sem mãos.

No interior, o Robot Phone vem equipado com a plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 e uma bateria de silício-carbono de 7.060 mAh, suportada por carregamento rápido de 120 W com fios e 50 W sem fios. O ecrã OLED LTPO de 6,31 polegadas oferece taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz e atinge um pico de brilho de 6.800 nits. O equipamento arranca a sua comercialização no mercado chinês com configurações de 512 GB e 1 TB, com preços a partir de 9.999 RMB (1.282,35 EUR).