O novo iPhone SE deverá ser o próximo smartphone a ser apresentado pela Apple. Este deverá mudar muito do que a marca tem já no mercado e renovar-se com novos argumentos, em especial no hardware e algumas novas tecnologias.

Com vários rumores a circular sobre o iPhone SE 3, há um novo importante que surgiu agora. Foi revelado o possível preço deste smartphone e deverá ser muito competitivo, sendo até inferior ao que o modelo do ano passado tem.

Apple deverá mudar o preço deste smartphone

Podemos estar a poucas semanas de conhecer o novo iPhone SE da Apple e tudo o que este novo modelo vai trazer. Este é um modelo que se encaixa numa faixa de preço mais baixa e que se torna a opção para muitos utilizadores.

Uma nova informação veio mostrar aquele que poderá ser o novo preço desta atualização do telefone da Apple. O que foi revelado aponta o novo preço do iPhone SE 3 para o patamar dos 300 dólares, um valor se que coloca abaixo dos 390 dólares do modelo de 2020.

iPhone SE 3 deverá custar muito menos

Esta nova informação veio do analista John Donovan a quem revelaram esta nova linha de preços. O valor apresentado é assim 25% mais baixo que os modelos do ano passado, algo estranho para o que é normal na Apple. Ao mesmo tempo, esta redução pode fazer sentido em alguns cenários importantes.

O tantas vezes falado modelo com 5G, o iPhone SE Plus, deverá ser uma realidade e poderá colocar-se no patamar dos 399 dólares. Este será um preço muito competitivo para um smartphone com 5G, numa altura em que o mercado se começa a adaptar a esta nova tecnologia.

Apple apostará também em combater o Android

Um resultado imediato desta mudança de preço será o ajuste que o modelo de 2020 poderá receber. Este smartphone deverá descer para valores que se situam nos 299 ou 199 dólares. Com estes valores conseguiria competir com muitos dos modelos Android mais recentes.

Caso se confirme esta mudança, a Apple poderá conseguir conquistar uma posição importante no mercado dos smartphones. O iPhone SE vai assim conseguir competir em várias frentes, mesmo com o modelo de 2020, numa franja de preço onde os clientes querem garantir que pagam o mínimo.