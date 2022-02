Windows 11: Em breve será muito simples gerir dispositivos Bluetooth

A Microsoft tem estado a melhorar o Windows 11, mas há opções que parecem tardar a chegar à sua interface. Uma das mais pedidas era uma renovação completa na parte associada ao Bluetooth, para a tornar mais simples.

Esse momento poderá estar a chegar agora, pelo menos a todos os que estão no programa Insiders. A última build trouxe uma melhoria escondida e que agora está a ser alargada a todos. Finalmente gerir dispositivos Bluetooth será muito mais simples.

Foi com a build 22563 que a Microsoft trouxe várias novidades para o Windows 11. Esta versão está já acessível a todos os que estão registados no programa de testes do sistema da Microsoft e que querem experimentar as últimas novidades neste sistema.

A maioria aposta na interface e em alterações essenciais para o utilizador. Aparentemente, e sem que fosse conhecido, a Microsoft colocou nesta build um pequeno segredo, dedicado ao Bluetooth e à forma como os dispositivos são geridos.

Hello #WindowsInsiders, we are beginning to roll out the ability to more easily manage your Bluetooth devices directly within Quick Settings in Build 22563

Esta novidade está agora a ser ativada para os utilizadores, ainda que de forma gradual. Com uma interface simples, permite que toda a gestão seja realizada diretamente na barra de tarefas. A forma é em tudo igual ao que temos já para as redes WiFi.

Todos os dispositivos vão surgir nesta área, quer estejam ou não ligados ao Windows 11. Daqui toda a gestão será realizada, podendo ligar ou desligar ao sistema da Microsoft. Além disso, o próprio Bluetooth poderá ser ligado ou desligado nessa interface.

Esta parece ser uma mudança importante do lado da Microsoft. Agora também esta ativa remotamente funcionalidades, ao contrário do que fazia com a sua chegada em qualquer build Insider. De futuro poderá ser este o modelo para mais novidades deste sistema.

Do que pode ser visto e até descrito pela própria Microsoft, esta é uma novidade útil e que fará abandonar o antigo ícone das ligações Bluetooth. Evita aos utilizadores estarem a aceder às definições e a ter por isso mais trabalho.