Com as últimas versões do Android, a Google tem mudado a interface do seu sistema operativo. Aposta em novas formas de apresentar a informação, cada vez mais apelativa e com mais detalhe.

O mais recente é o Material You e que em breve estará em ainda mais lugares. O próximo a receber a novidade é a app Telefone que vai receber um marcador totalmente renovado e próximo do que a gigante das pesquisas já tem noutros locais.

A mais recente mudança que a Google trouxe para as suas apps Android focou-se no Material You. Esta nova linguagem de design muda muito o que são as interfaces e a forma como estas se interligam com os utilizadores.

Depois de várias apps terem já recebido esta novidade, há agora espaço para que outra app receba melhorias neste campo. Falamos da app Telefone, que parece ir receber mudanças de forma faseada e em lotes. Por agora é apenas uma ideia que está a ser avaliada.

Do que pode ser visto, ainda que escondido na app Telefone, é um marcador completamente diferente. Aproveitando o Material You do Android, com todas as cores e a sua adaptação ao que está no ecrã. Temos agora essa mesma definição nas teclas numéricas desta app.

Estas ganham uma definição muito maior e passam a estar limitadas de forma bem visível para os utilizadores. O contraste assim torna-se ainda mais visível e logo mais simples de usar. Há ainda uma animação nestes botões, que ajudam na sua utilização.

Esta é uma mudança importante para uma das apps de telefone mais usada no Android. A Google prepara a sua adaptação para o seu novo modo de design e para a sua nova linguagem que tem usado nas suas apps.

Espera-se que em breve esta novidade seja visível e acessível a todos os utilizadores do Android. É uma mudança que pode parecer pequena e simples, mas a verdade é que vai mudar mais uma app e tornar assim o Android ainda mais uniforme para a Google.