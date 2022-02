E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos dos novos M2 e Mac Pro mini que a Apple estará a preparar, do Windows 12, analisámos o Fitbit Sense e o OPPO Find N, e muito mais.

Um Mac Pro mini? Bom, estas novidades na esfera do rumor poderão colocar o lançamento do chip M2 num outro nível. Contudo, tal como é referido, são apenas rumores.

Estamos a chegar ao terceiro mês do ano e começa a cheirar a renovação do catálogo Mac. A Apple deixou ano passado o véu levantado para 2022. O que não foi lançado com os chips M1 Pro e M1 Max poderão este ano chegar às prateleiras.

O asteroide 1999 VF22 foi descoberto em 1999 pelo Catalina Sky Survey. A sua passagem não se traduz numa ameaça para a Terra, apesar desta rocha estar classificada como "potencialmente perigosa". Este astro será seguido ao vivo pelo Projeto Telescópio Virtual que fornecerá uma transmissão a partir de hoje, dia 21 de fevereiro, e seguirá a passagem e aproximação que acontecerá amanhã, dia 22 de fevereiro.

A NASA emitiu alerta recentemente sobre este gigante que passará na vizinhança do planeta a alta velocidade.

Apesar de ter lançado o Windows 11 há poucos meses, a Microsoft poderá ter uma novidade para muito breve. Rumores apontam para muito breve o início dos trabalhos para mais uma versão, que poucos esperavam.

Do que é avançado, será já em março que os trabalhos para preparar o Windows 12 vão ser iniciados, abrindo o caminho para mais uma versão. É ainda muito cedo para se conhecerem novidades, mas é um passo importante que a Microsoft irá dar.

O conceito Hyperloop criado pelo visionário Elon Musk surgiu, resumidamente, como um meio de transporte ultra rápido subterrâneo para ser utilizado por pessoas. Depois do conceito, a Virgin agarrou na tecnologia e quis levar a adiante até ter um produto estruturado de transporte de pessoas. No entanto, depois de alguns testes já levados a cabo com sucesso, o Virgin Hyperloop parece ter perdido a força de desenvolvimento.

A empresa despediu mais de 100 funcionários e estará agora virada para o transporte de mercadorias.

A TCL é uma marca que associamos facilmente ao segmento das televisões, mas o seu portfólio é mais alargado que isso. É possível encontrar smartphones, produtos de áudio, como auscultadores e soundbars, e ainda tablets. Uma das propostas é o TCL 10 TAB MAX.

Esta máquina dedicada à produtividade está disponível por menos de 300 €.

O Fitbit Sense foi lançado no final de setembro de 2020 como o produto mais avançado da marca. Este smartwatch foi dos primeiros a receber a aprovação da FDA para a sua função de eletrocardiograma. Estamos a falar de um relógio inteligente que o ajuda a sintonizar o seu corpo com ferramentas de gestão de stress, saúde cardíaca, SpO2, temperatura da pele e muito mais.

Depois de bastante tempo com o Fitbit Sense em mãos, fizemos uma análise detalhada onde mostramos que ainda poderá ser uma boa opção no segmento dos smartwatches.

O smartphone Black Shark 4 Pro é um dos mais poderosos smartphones do mercado, direcionado para o universo gaming. No entanto, apesar de poder ser adquirido em inúmeras lojas online, ainda não tinha sido lançada a sua versão global.

O Black Shark 4 Pro Global já chegou e Portugal está na lista de países elegíveis.

O cérebro é, provavelmente, dos órgãos mais impressionantes do nosso corpo. Aliás, os cientistas dedicam-lhe infinitas investigações e, ainda assim, há ainda muito por saber. Um novo estudo registou a atividade cerebral de um homem nos momentos finais da sua vida.

Os resultados poderão ajudar a perceber o que acontece ao nosso cérebro momentos antes de morrermos.

Depois de algum tempo de espera, finalmente a Intel anunciou oficialmente os seus novos processadores Alder Lake-P e Alder Lake-U destinados aos computadores portáteis.

Ao todo são 20 novos processadores que vão assim chegar a mais de 250 modelos de portáteis. Vamos então conhecer todas as novidades.

A OPPO é uma das marcas que mais tem crescido no mercado de smartphones, graças às suas propostas. Com equipamentos equilibrados e com bons argumentos, cativam os utilizadores e a suas preferências.

Depois de vários meses de rumores e até de alguma expetativa, eis que surge uma excelente novidade. O OPPO Find X5 foi apresentado e traz muitas novidades importantes em muitos campos.

Nos últimos dias, o desenrolar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem acontecido de forma muito rápida e não estamos a falar apenas de uma guerra militar. Na era do mundo digital, a guerra passa também para esta esfera. No passado dia 23 vimos mesmo a acontecer um ciberataque contra a Ucrânia em grande escala com bandos e entidades governamentais a serem afetadas.

Com grande parte do mundo contra a Rússia, o grupo de hackers Anonymous, declarou guerra aberta contra o governo russo.

O segmento dos smartphones está em constante evolução e nos próximos anos vamos ver os dobráveis como um hábito de consumo. No entanto, neste momento, a oferta ainda é bastante limitada, mas já não há marca que esconda o seu interesse por estes dispositivos, onde a OPPO surge como a mais recente entrada mundo dos smartphones dobráveis.

Ainda que não esteja já disponível para Portugal, o OPPO Find N foi-nos cedido para uma primeira análise.

Depois de alguns anos de interregno, o MWC está de volta, com muitas novidades. A Huawei foi uma das primeiras a mostrar o que tem preparado para o futuro e revelou muitas novidades interessantes.

Tal como é normal na marca, surgiram dispositivos únicos e totalmente diferentes. O MatePad Paper é o que mais se destaca, mas vem acompanhado de mais algumas propostas muito interessantes e que em breve estão no mercado.