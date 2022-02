A OPPO é uma das marcas que mais tem crescido no mercado de smartphones, graças às suas propostas. Com equipamentos equilibrados e com bons argumentos, cativam os utilizadores e a suas preferências.

Depois de vários meses de rumores e até de alguma expetativa, eis que surge uma excelente novidade. O OPPO Find X5 foi apresentado e traz muitas novidades importantes em muitos campos.

Composto por 3 elementos, a família OPPO Find X5 chegou hoje de forma oficial e promete conquistar o mercado com todas as suas especificações. Mais do que reunir hardware de topo e um bom sistema, traz algumas novidades que a marca criou.

Falamos da nova unidade de processamento neural de imagem dedicada, que quer revolucionar a captação de imagens, em condições mais difíceis. O MariSilicon X é extremamente forte na captação noturna de imagens.

Eleva a qualidade da fotografia através da sua arquitetura de ponta de 6 nm, processamento RAW em tempo real e desempenho de IA 4K até 20 vezes mais rápido.

Outro argumento que o OPPO Find X5 Pro tem é o hardware que foi escolhido para o criar. Temos assim um Snapdragon 8 Gen 1, armazenamento que começa nos 256GB e RAM que se situa nos 12GB.

Há ainda uma bateria de 5000mAh que promete uma duração que poderá ir para lá de um dia. Este smartphone garante assim suporte para carregamento até 80 watts, que +e de até 50 watts via wireless. Com esta capacidade, será possível recuperar a carga de um dia de autonomia com um carregamento de 15 minutos.

Mantendo o design do modelo anterior, há diferenças substanciais em alguns elementos. Mantém uma imagem polida e um acabamento cerâmico premium, dando uma sensação de robustez e proteção.

Tem uma parte traseira em cerâmica verdadeira e ultra-rigída, que cria uma textura na superfície que reduz as impressões digitais. Segue também uma inclinação perfeitamente suave e uniforme para amortecer o módulo da câmara.

Algo que vem novo com o OPPO Find X5 Pro é a chegada de um novo parceiro, um marco no campo da fotografia. Falamos da Hasselblad, que vem trazer pormenores importantes e que passam despercebidos para muitos utilizadores.

Num módulo de fotografia que foi mudado no seu desenho, sendo mais funcional, estão presentes 3 câmaras, com 2 de 50 MP, Wide e Ultra Wide, e uma de 13 MP com 2x zoom. Na frente temos uma conta de 32 MP.

A família OPPO X5 tem ainda mais 2 elementos, o X5 e X5 Lite, que têm câmaras similares, mas com alguns argumentos em falta. Há ainda um ecrã menor e menos RAM presente para os utilizadores.

As vendas dos novos OPPO iniciam-se a 21 de março, com as pré-vendas a começarem já no próximo dia 4. O OPPO Find X5 Pro 5G estará disponível nas cores Branco Cerâmico e Preto Esmalte e terá um preço de 1.299€. Já o OPPO Find X5 5G estará disponível nas cores Branco e Preto e terá um preço de 999€. Por fim, o OPPO Find X5 Lite 5G irá estar disponível nas cores Azul Estelar e Preto Estrelado e custará 549€.

Quem realizar a compra no período de pré-venda terá as seguintes ofertas: