Novas tabelas do IRS já estão disponíveis! Saiba quanto vai “ganhar”…

O Governo aprovou novas tabelas de retenção na fonte para serem aplicadas aos rendimentos de trabalho pagos a partir de 01 de março e que contemplam uma subida do limite superior dos diversos escalões de retenção.

Uma das novidades é o facto das novas tabelas do IRS "darem" mais 12 euros por mês a trabalhador com salário de 925 euros.

Um trabalhador que ganha 925 euros brutos vai descontar menos 11 euros de IRS a partir de março, face ao valor de janeiro e fevereiro, e menos 12 euros por comparação com 2021, devido às novas tabelas de retenção.

As novas tabelas permitem ainda fazer com que o efeito de redução do IRS que decorrerá do desdobramento dos escalões de rendimento coletável (medida que deverá contar do próximo Orçamento do Estado) seja já sentido pelos contribuintes no momento da retenção mensal na fonte e não apenas no próximo ano, com a entrega da declaração anual do imposto revela a Lusa.

IRS: Conheça as simulações realizadas pelo Ministério das Finanças

De acordo com um conjunto de simulações efetuadas pelo Ministério das Finanças e que abrangem casos em que não houve aumento salarial entre 2021 e 2022, um trabalhador solteiro, com um dependente, com um salário bruto de 1.725 euros recebia 1.219 euros líquidos em 2021, tendo passado a receber 1.221 euros a partir de janeiro, devido ao ajustamento nas tabelas de retenção na fonte que então entrou em vigor.

Com as novas tabelas, que hoje são publicadas em Diário a República, passará a receber, de março em diante, 1.254 euros líquidos, o que traduz uma subida de 34,5 euros face a 2021 e de 32 euros face ao valor que recebeu nos dois primeiros meses do ano. No final do ano, a poupança em IRS ultrapassará os 350 euros.

Simulação para um casal com dois filhos...

Já um casal com dois filhos, em que ambos os elementos ganhem 2.550 euros brutos, terão um ganho mensal de 30,60 euros face ao valor que receberam em 2021 e de 25,5 euros face ao valor recebido nos dois primeiros meses deste ano.

A poupança ascenderá aos 83 euros mensais para um casal com dois filhos, caso ambos ganhem 4.150 euros brutos, e aos já referidos 12 euros mensais se se tratar de um trabalhador solteiro sem dependentes que ganhe 925 euros por mês.

As simulações do Ministério das Finanças apresentam também casos de rendimento em que o trabalhador teve um aumento salarial de 0,9% no início deste ano. Assim, um solteiro sem dependentes que em 2021 tinha um salário bruto de 998,5 euros, recebendo 774,84 líquidos, viu o seu salário bruto aumentar para 1.007 em 2022, tendo o líquido diminuído para 774,76 euros.

Com as novas tabelas de retenção, o líquido passa a ser de 782,82 euros, a partir de março, subindo oito euros face a janeiro e fevereiro.

Tratando-se de um casal com dois filhos e em que ambos ganhavam em 2021 um salário bruto de 1.415 euros, recebendo 1.065,50 líquidos, o aumento de 0,9% fez com que o bruto subisse para os 1.427,74 euros. Porém, como passaram o limite do escalão da tabela de IRS ficaram a receber líquidos 1.062,23 euros a partir de janeiro - menos três euros que no ano passado.

Porém, a partir de março, passam a descontar menos de IRS, o que lhes permite ficar a receber 1.076,51 euros líquidos por mês.

Nas várias simulações apresentadas para quem teve aumentos salariais de 0,9%, o ganho mensal oscila entre os seis e os 29,80 euros, consoante os valores de salários e perfis familiares dos contribuintes.

Atualização: As novas tabelas podem ser consultadas aqui.

