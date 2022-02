Sugestão: 4 Mini PCs para todas as carteiras e exigências

O segmento dos mini PC tem uma oferta cada vez mais alargada e com propostas de grande desempenho. São máquinas minimalistas para equipar qualquer escritório, podem ser facilmente transportados sempre que necessário e ligado aos periféricos para continuar a ter a mesma experiência de utilização e toda a informação presente.

Hoje destacamos quatro modelos disponíveis com diferentes especificações e preços, respondendo a diferentes necessidades dos utilizadores.

4 Mini PCs para todas as carteiras e exigências

NVISEN MU05 - Intel Core i7-1165G7

O NVISEN MU05 é o mais poderoso dos mini computadores destacados. Trata-se de uma máquina equipada com o processador Intel Core i7-1165G7 e com a gráfica Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs.

Traz 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB, mas suporta até 64GB e 1TB, respetivamente. Adicionalmente, ainda suporta um SSD SATA de 2,5" até 2 TB.

Esta máquina já vem equipada com o Windows 11, como sistema operativo. Vem com ligação Wi-Fi e Bluetooth 4.2, traz duas portas USB 2.0, 4 portas USB 3.0, uma porta USB Tipo-C, duas HDMI, uma DP, uma ligação Ethernet e ligação jack de 3,5mm.

Sendo este um mini PC há que referir que pesa 850g e mede 12,8 x 12,8 x 4,2 cm.

O Mini PC NVISEN MU05 está disponível em pré-venda por apenas 527,97€, utilizando o código de desconto BGMNMU05K, disponível para 100 unidades. Após esgotar, poderá utilizar o código BGMNMU05H para obter o preço de 571,96€. Os preços incluem IVA e taxas.

NVISEN MU05

NVISEN MU02 - Intel Core i7-1065G7

Da mesma marca, destacamos uma versão anterior equipada com Intel Core i7-1065G7. Este modelo traz também 16 GB de RAM que pode ir até aos 64 GB, e um SSD de 512 GB, tem ainda suporte para SSD SATA de 2,5" até 2TB.

De referir que, em termos de interfaces de ligação, oferece as mesmas opções que o modelo anteriormente descrito, no entanto, tem apenas uma porta HDMI. Traz Windows 10 pré-instalado.

O NVISEN MU02 está disponível por um preço promocional de 457,57€, com o código BGMU02SP. Também neste caso, o envio está disponível a partir da Europa.

NVISEN MU02

CHUWI CoreBox - Intel Core i5-5257U

O CHUWI CoreBox é um mini PC equipado com processador Intel Core i5-5257U e com gráfica Intel Iris Plus Graphics 655. Disponibiliza 16 GB de RAM e 256 GB armazenamento (SSD), podendo ir até 1TB. Além disso, permite expansão até mais 2TB (SATA HDD).

O sistema operativo que suporta é o Windows 10, tem Ethernet Gigabit, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x HDMI e uma porta DC, além de ligação para microfone e auscultadores. Tem adicionalmente Bluetooht 4.2 e Wi-Fi ac.

O peso do CHUWI CoreBox é de 850 g e mede 17,3 x 15,8 x 7,3 cm.

O Mini PC CHUWI CoreBox tem um preço de 246,38€ com o código de desconto BGPRCB5. O envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida.

CHUWI CoreBox

Bmax B2 Plus - Intel Celeron N4120

Finalmente, apresentamos uma opção bastante mais modesta, com processador Intel Celeron N4120. Tem 8 GB de RAM, SSD de 128 GB e vem com o Windows 10 pré-instalado.

Vem com Ethernet Gigabit, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x leitor de cartões microSD, 2 x HDMI e 1 x USB Tipo-C. Tem Bluetooht 5.0 e Wi-Fi ac.

Este Mini PC Bmax B2 Plus tem um preço de 158,38€ com o código BGPTMNB2P. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Bmax B2 Plus

Sugestões

