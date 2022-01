Procura uma impressora 3D? Temos sugestões

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Para o ajudar a fazer boas escolhas, deixamos sugestões de duas impressoras 3D e ainda de um scanner que poderá fazer a diferença no momento de criar as suas peças.

Creality HALOT-ONE

A Creality HALOT-ONE em vez do filamento, recorre a resina líquida para as impressões 3D. Trata-se de um material indicado para a técnica de impressão DLP (digital light projector) tem como base o princípio da estereolitografia, que não é mais que o endurecimento controlado de material líquido (resina) desencadeado pela incidência de luz.

Para que tal aconteça, a luz passa assim por um LCD de alta resolução cuja imagem corresponde a cada uma das camadas que compõem o objeto a imprimir. Esta técnica de impressão 3D permite não só resultados com muito maior detalhe e precisão, como também uma rapidez muito interessante, comparando com a técnica de estereolitografia a laser.

Neste caso, há uma área de impressão de 127 x 80 x 160 mm e é indicado para imprimir objetos pequenos, mas que requerem grande detalhe.

A impressora 3D de resina Creality HALOT-ONE pode ser adquirida por cerca de 113,88 €, com envio disponível a partir de armazém europeu.

Creality HALOT-ONE

Creality 3D Ender 3

A Creality 3D Ender 3 é considerada uma das impressoras 3D mais completas do mercado a um preço a rondar os 120€. A impressora 3D vem com um vidro temperado e 5 kits de bicos mistos. A superfície de construção inclui almofadas de apoio para que a remoção dos objetos impressos seja mais fácil.

É um modelo com uma grande área de impressão, ao contrário de muitas de baixo custo que existem no mercado, oferecendo 220 x 220 x 250 mm. Quanto à impressão, o fabricante garante uma impressão rápida, mas com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

A impressora Creality 3D Ender 3 pode imprimir continuamente durante 200 horas sem problemas, com um desempenho relativamente estável. A fonte de alimentação tem um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

É compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito.

Está disponível por 121,77 €, com o código de desconto BGfb16a7.

Creality 3D Ender 3

Artillery Sidewinder X2

A impressora 3D Artillery Sidewinder X2 imprime também com filamento, dos vários tipos descritos acima, mas tem uma área de impressão francamente maior em vitrocerâmica. Falamos de uma área de 300 x 300 x 400 mm.

Trabalha a uma velocidade máxima de 150 mm/s, com uma resolução da camada de 0,01mm, com bico em cone e que atinge uma temperatura máxima de 240º.

Há ainda que referir que a máquina pesa 14 kg, mas que já vem quase montada, sendo muito fácil de instalar. A impressora custa 367,07 € com o código de desconto BG331d75.

Artillery Sidewinder X2

Creality 3D LD-002H

A Creality LD-002R vem equipada com um LCD (para impressão) de alta resolução de 1620 x 2560 píxeis, possibilitando uma precisão de 51 μm. Dessa forma, consegue atingir uma precisão entre 0,01 a 0,03 mm (altura da camada). É capaz de imprimir uma área máxima de 130 x 82 x 160 mm.

Para secagem da resina, tem uma fonte de luz UV uniforme e reproduz um efeito de anti-aliasing de 4x ou 8x, reproduzindo assim contornos mais suaves. O tempo de secagem é de 1 a 4 segundos por camada.

Como interface de utilização tem um ecrã tátil a cores de 3,5", permitindo fazer todas as configurações e controlar a operação. Tem ainda um sistema de filtragem de ar de carvão ativado, para reduzir o cheiro à resina durante a impressão.

Para calibração, tal como está mostrado no vídeo, tem um sistema rápido e muito simples. A impressora tem uma dimensão de 221 x 221 x 403 cm, pesa 8,3 kg e toda a estrutura é metálica, produzida com CNC e, portanto, muito robusta.

O seu preço promocional, sem cupão de desconto, é de 229,78 €, com envio de armazém europeu.

Creality 3D LD-002H

Sugestões

