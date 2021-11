Precisa de novos gadgets para a sua casa? Temos sugestões que lhe vão trazer conforto

Com o inverno a chegar nada melhor que passar um dia em casa aconchegado e confortável. A tecnologia pode dar uma ajuda e, por isso, preparámos um kit que fará a diferença nos seus dias.

Venha conhecer os produtos e aproveite os descontos associados.

Aquecedor inteligente Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM

O frio está a chegar e há que manter a casa quente. Ora, a solução óbvia passa por um aquecedor. A solução que trazemos é da Xiaomi, o Mijia KRDNQ03ZM, que funciona interligado com todo o ecossistema já conhecido e pode ser controlado via Google Home ou Alexa.

A tecnologia que integra permite ajustar à distância a temperatura, tempo de funcionamento e horas para ligar e desligar.

O aquecedor tem uma barra que permite, por exemplo, colocar uma peça de roupa ou uma toalha, para aquecer antes de usar, ou mesmo para ajudar a enxugar. É portanto resistente a água e humidade, com certificado IPX4.

Tem uma potência de 2200W e inclui sensor de temperatura que permite ir mantendo constante a temperatura ambiente e poupar, consequentemente, energia, uma vez que só liga quando baixa do valor definido.

O aquecedor inteligente Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM está disponível por cerca de 83€, utilizando o código de desconto BGd65de3.

Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM

Robô aspirador Viomi SE

Para que possa passar mais tempo no aconchego do sofá, há então que minimizar o tempo que passa a limpar a casa. Um robô aspirador faz o trabalho por si.

A Viomi é uma marca mais conhecida e associada ao ecossistema Xiaomi. O modelo Viomi SE tem um sistema de navegação a laser, permitindo assim criar um mapa da casa. Logo, o utilizador pode controlar tudo via app. O início da limpeza, a divisão que quer ver limpa, pode criar paredes virtuais... e muito mais.

Tem uma autonomia de 120 minutos, o que corresponderá, mais ou menos a 200 metros quadrados, tem um poder de sucção de 2200 Pa.

Inclui ainda um depósito de água de 300 ml (o de lixo é de 200 ml), sendo mais uma das opções ideais para aspirar e limpar o chão.

O robô aspirador Viomi SE está disponível por apenas cerca de 175€, utilizando o código de desconto BGCZPRMSE. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém Europeu.

Viomi SE

AirFryer digital ELEGIANT EGH-AF400

As air fryers são um dos eletrodomésticos que mais popularidade estão a ter nos tempos que correm. Além de economizarem no tempo que se passa a cozinhar, ainda permitem fazer preparados tipicamente fritos mergulhados em óleo, com quantidades de gordura bastante reduzida.

Esta opção tem um design elegante, redondo, com os controlos táteis na parte superior e tem uma capacidade de 5,5 litros. Tem uma potência de 1500W.

A AirFryer digital ELEGIANT EGH-AF400 está disponível por cerca de apenas 55€, utilizando o código de desconto BGAF400ES. Também neste caso, o envio está disponível a partir de armazém na Espanha.

ELEGIANT EGH-AF400

Smart TV Xiaomi Mi TV 4S 43”

Finalmente, a televisão para ver os melhores filmes e séries a comer pipocas em frente à lareira.

A Xiaomi Mi TV 4S de 43" vem equipada com Android TV e todas as apps de streaming mais conhecidas estão disponíveis e prontas a ser usadas. A televisão tem um painel com tecnologia LED 4K e com HDR. Em relação ao som, tem Doldy Audio e DTS.

Como interfaces de ligação conta com 3 x USB 2.0; 1 x Headphone; 1 x Satelite; 3 x HDMI; 1 x Antena; e 1 x Ethernet. Tem Bluetooth 4.2 e WIFI:2.4GHz/5GHz.

A smart TV Xiaomi Mi TV 4S de 43” está disponível por apenas 307€, utilizando o código de desconto BGca7239.

Xiaomi Mi TV 4S 43