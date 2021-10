Está a precisar de um café para ser mais produtivo? Aproveite estas promoções

Para muitos, o dia só começa depois de um café... ou dois! Passar num instante na pastelaria ou no café da esquina antes de ir para o trabalho é prática comum de muitos de nós que saímos de casa todas as manhãs. Mas e quem continua a trabalhar em casa?

Um bom café expresso com café moído ultrapassa claramente a qualidade dos cafés de cápsulas, além de ser substancialmente mais acessível e amigo do ambiente. Enquadrado no Festival de Café da Banggood, pode aproveitar descontos em várias máquinas e acessórios.

O café de cápsulas são muito práticas e existem marcas que oferecem uma excelente qualidade. No entanto, além de ser um produto relativamente mais caro, é menos amigo do ambiente. Depois, as opções mais baratas acabam por oferece uma baixa qualidade do produto. E um bom café para acordar e para nos manter despertos durante o dia tem que ser de boa qualidade.

As máquinas de café com moinho integrado são a opção mais premium e a verdade é que nada substituiu essa experiência. Ainda assim, são máquinas com preços acima dos 400 €. Nesta promoção, por exemplo, poderá encontrar uma como a BH-CMM5 a rondar os 270 €.

Mas nesta Feira do Café existem máquinas de café expresso, sem moinho a rondar os 100 €, já com IVA incluído. Outra opção, são as máquinas para café coado com filtro, também apreciado por muitos. Uma destas máquinas pode rondar os 30€, já com painel eletrónico e funcionalidades avançadas.

Para quem quer dar um "twist" a mais ao seu café, existem inúmeros acessórios, como as máquinas para fazer espuma de leite, moinhos de café manuais, cafeteiras italianas ou até mesmo máquinas para torrar os seus próprios grãos de café.

Neste Festival de Café aproveite descontos até 50% e muitos cupões disponíveis.

Veja ainda grandes ofertas em todas as categorias de produtos, e ofertas pontuais a decorrer desde o fim de semana passado. E claro, para os mais impacientes, pode optar por uma seleção de produtos existentes em armazéns locais europeus, com entrega garantida em 1 semana.

Festival de Café

Sugestões

Não deixe de conhecer outras oportunidades em diferentes categorias de produtos: