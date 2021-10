Há muito que os utilizadores do WhatsApp pediam para que algumas áreas deste serviço de mensagens vissem a segurança aumentada. O Facebook tem trabalhado nesta área e tem mostrado que este é um dos seus desígnios.

Uma dos que estava identificada era a das cópias de segurança. Apesar de alojadas na Cloud, estavam em claro e acessíveis de forma demasiado simples. Agora, e para todos, as cópias de segurança podem ser já cifradas desde o smartphone até ao alojamento da Cloud.

Mais segurança no WhatsApp

Há já algum tempo que o WhatsApp vinha a trabalhar na parte de cifra das cópias de segurança. Este era um dos pontos onde os dados ainda circulavam e eram armazenados em claro, estando assim expostos e acessíveis.

Depois de garantir que a comunicação passou a ser feita de forma segura, há agora uma novidade. As próprias cópias de segurança passam a estar cifradas na Cloud e assim com um nível de segurança muito mais elevado.

CEO do Facebook revelou a novidade

Foram meses de testes do WhatsApp que agora terminaram com a disponibilização desta melhoria. Foi o próprio CEO do Facebook que anunciou esta novidade na sua página do Facebook. Numa curta mensagem, Mark Zuckerberg revelou a novidade.

A segurança pode ser garantida com uma chave de 64 dígitos, que caso seja perdida, torna a cópia de segurança impossível de recuperar. Há ainda a possibilidade de usar uma palavra passe, que pode ser recuperada se for perdida.

Cifrar cópias será algo natural

A cifrar das suas cópias de segurança será disponibilizada de forma faseada, sendo por isso limitada por agora. O Facebook quer garantir que a melhoria do WhatsApp está perfeita e a funcionar sem problemas.

Depois de ter garantido em 2016 a segurança das comunicações entre utilizadores, é dado mais um passo essencial. Agora a segurança é completa e está presente em quase todos os níveis do serviço. É, seguramente, uma medida que muitos esperavam e queriam.