Preço dos combustíveis elevados? Voltam a subir na próxima semana

Como se já não bastasse uma crise por causa da pandemia por COVID-19, agora o mundo enfrenta outros desafios. Como temos vindo a acompanhar, o preço dos combustíveis está a subir bastante e já há postos onde o combustível ultrapassa os 2€/L.

Como se não bastasse, os preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana.

Por regra, em Portugal o preço dos combustíveis é definido à segunda-feira...

O preço dos combustíveis vai voltar a subir no início da próxima semana. Desta vez, deverá rondar um cêntimo e meio, tanto na gasolina como no gasóleo. A notícia é da SIC, sendo que o valor foi confirmado por fonte do setor.

O aumento acontece por causa da subida de preço dos produtos refinados nos mercados internacionais, numa altura em que os combustíveis já estão em preços recorde.

Mais de metade do valor pago por um litro de combustível vai para o Estado. O Governo decidiu não aliviar a carga fiscal para penalizar os combustíveis poluentes e diz que a solução passa por mexer no lucro das gasolineiras.

Por regra, em Portugal o preço dos combustíveis é definido à segunda-feira com base nos dados dos últimos sete dias.

Em declarações à SIC, Pedro Silva técnico de energia da DECO Proteste referiu que...

Qualquer alteração dos preços numa semana anterior vão ter o impacto na semana seguinte. No último mês tivemos uma subia de 10 dólares no preço do barril e estamos agora a sentir essa subida

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços - ver aqui.

Leia também...