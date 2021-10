Preço dos combustíveis dispara! Saiba onde são mais baratos

O preço dos combustíveis voltou a subir esta segunda-feira. Hoje os combustíveis aumentaram para novos máximos de 2012. A ANTRAM já veio alertar para o facto do aumento do preço dos combustíveis poder levar ao encerramento de várias empresas de transporte de mercadorias.

Saiba em que postos de combustível os preços estão mais baratos.

Tal como já se previa, o preço dos combustíveis voltou a disparar para valores registados em 2012. Este aumento dos combustíveis vai encarecer o transporte das mercadorias, o que significa um aumento generalizado do preço dos bens de consumo.

António Comprido, secretário-geral da associação portuguesa de empresas petrolíferas, justifica a subida recente com o aumento da procura face à oferta. António Comprido aponta três motivos para o cenário atual: os impostos, à desvalorização do euro e o custo dos biocombustíveis.

Preço dos combustíveis online

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços.

No portal é ainda possível saber onde é que os combustíveis são mais em conta. O portal apresenta duas tabelas, com o TOP 5 dos mais baratos para gasolina simples 95 e Gasóleo simples.

Relativamente aos aumentos, o gasóleo conta com um aumento de 3,5 cêntimos e a gasolina com 2,5 cêntimos.

Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço do gasóleo já subiu 38 vezes e desceu apenas oito desde o início do ano. Quanto à gasolina, aumentou 30 vezes e recuou apenas sete desde janeiro. Os dados da DGEG mostram que o preço médio do litro de gasolina 95 em Portugal custa atualmente 1,743 euros enquanto o do gasóleo vale 1,549 euros.

Preço dos combustíveis

