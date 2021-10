As questões de privacidade estão constantemente a afetar o WhatsApp, sempre com dúvidas sobre o acesso às mensagens. O serviço defende-se com as suas regras e com as medidas que tem aplicado ao longo dos anos para o prevenir.

A mais recente funcionalidade vem dar aos utilizadores algo que era pedido ao longo dos anos. Finalmente podem denunciar mensagens e utilizadores de forma direta, mas não se livra da crítica que assim as suas mensagens podem ser lidas.

Depois de alguns meses a testar uma nova funcionalidade para os seus utilizadores, o WhatsApp apresentou-a como uma novidade. Alterou as suas regras e permite agora que os utilizadores possam reportar mensagens que considerem problemáticas.

Esta funcionalidade esteve sob avaliação recentemente, ao saber-se que estas mensagens estavam a ser lidas por avaliadores. Estes conseguiam ter acesso ao que era trocado, deixando assim a dúvida sobre a aplicação da cifra na troca de mensagens.

Este ponto foi esclarecido e agora a novidade vem facilitar este processo. A mais recente versão do WhatsApp para o Android e o iOS tem presente esta novidade, que envia a mensagem em causa para ser avaliada pelo serviço de mensagens, de forma ativa e consciente.

Podem reportar mensagens de conversas privadas ou de um grupo onde estejam presentes. Os participantes da conversa não recebem nenhuma notificação de que a mensagem foi denunciada, sendo o WhatsApp a receber todos os dados enviados pelo utilizador para análise do processo de denunciar a mensagem recebida.

Para fazer este processo, o utilizador deve apenas carregar na mensagem recebida e que quer denunciar. Ao ser selecionada, surge a opção procurada no menu da conversa. Aqui dentro encontram a opção denunciar, que abre um pop-up em que podem terminar o processo e também bloquear o contacto.

Esta é uma novidade que era esperada há já algum tempo, para segurança dos utilizadores do WhatsApp. Podem enviar para avaliação todas as mensagens que considerem ofensivas e que assim o serviço de mensagens poderá agir em conformidade, após avaliar o conteúdo.