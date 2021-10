A OnePlus tem uma surpresa de última hora para os seus consumidores mais ferrenhos. A empresa tinha dado a entender que teria já lançado todos os novos smartphones este ano, deixando de fora a atualização esperada para a linha T.

Depois de muitos rumores e informações que surgiram na Internet, é hora da chegada de toda a informação oficial. A data de lançamento já era conhecida, mas agora foram reveladas as suas especificações.

Será já esta semana que a OnePlus vai revelar as suas próximas novidades para o mercado dos smartphones. Será a 13 de outubro que o OnePlus 9RT será revelado ao mercado e não vem sozinho. A marca tem também para esse dia agendada a chegada dos Buds Z2.

Na publicação feita na rede Weibo, a marca chinesa revelou muito pouco sobre este smartphone, mas abriu o jogo para o mercado. Para além da data, há naturalmente toda a parte de design e a forma final que este smartphone vai ter.

No seguimento destas publicações, surgiu uma outra com todas as especificações do OnePlus 9RT. Ficam confirmados muitos dos rumores que já circulavam pela internet.

Assim, temos para este novo modelo um SoC Snapdragon 888, acompanhado com RAM LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1. Do que se sabe, vão ser 12 GB de RAM. Terá um ecrã E4 com 120Hz de frequência máxima e uma bateria de 4.500 mAh com carregamento de 65W.

Além destas caraterísticas, o OnePlus 9RT será comercializado em apenas 2 cores. As pré-vendas começam no dia 13, após o seu lançamento e as vendas ao público iniciam-se no dia 19 de outubro, ainda que apenas no mercado chinês.

É interessante ver a abordagem da OnePlus para o novo modelo, ainda mais após garantir que este ano não haveria atualizações dos seus modelos topo de gama. Esta será a semana em que este novo smartphone será mostrado e o OnePlus 9RT será conhecido em todo a sua extensão.