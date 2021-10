Descobertos 19 planetas ocultos que foram “traídos” pelas suas auroras

Há muito para descobrir e a tecnologia ajuda a melhorar as técnicas para caçar planetas que orbitam outras estrelas. Conforme foi revelado no passado dia 11 de outubro, os astrónomos disseram ter conseguido detetar 19 novos exoplanetas escondidos, são planetas que orbitam estrelas distantes. Estes foram revelados pelas suas auroras, quando interagiam com as suas estrelas-mãe, que são anãs vermelhas pequenas e fracas.

Uma anã vermelha é um tipo de estrela menor e mais fria que as outras estrelas. Contudo, são de longe o tipo mais comum de estrela na Via Láctea.

Esta investigação foi conduzida por Joseph Callingham, da Leiden University, que refere:

Sabemos há muito que os planetas do nosso próprio sistema solar emitem ondas de rádio poderosas à medida que os seus campos magnéticos interagem com o vento solar. Este mesmo processo impulsiona as belas auroras que vemos nos polos da Terra.

Igualmente, estes cientistas acreditam, que as estrelas anãs vermelhas estudadas estão a conduzir uma ligação magnética, e subsequentes auroras, nos 19 planetas anteriormente desconhecidos. O processo produz ondas de rádio, que foram detetadas ao utilizar o telescópio LOFAR (Low Frequency Array) nos Países Baixos. A revista "Nature", publicou o seu estudo, já revistos pelos pares, a 11 de outubro de 2021. Além disso, um segundo artigo destes cientistas apareceu no mesmo dia na revista Astrophysical Journal Letters também já revisto pelos pares.

Os astrónomos pensaram pela primeira vez ter detetado um planeta através das suas ondas de rádio em 2020. Pensava-se que estava a orbitar uma estrela chamada GJ1151. Os especialistas acreditam que os sinais de rádio que estão a detetar ocorrem da mesma forma que a Terra e Júpiter emitem ondas de rádio devido à interação dos seus campos magnéticos com o vento solar.

Agora, com esta descoberta, têm muito mais candidatos para confirmar.

O co-autor Harish Vedantham do Instituto Holandês de Radioastronomia (Astron) explicou que deduziram a existência dos planetas ocultos da compreensão de como os planetas no nosso próprio sistema solar criam ondas de rádio.

A nossa própria Terra tem auroras, geralmente reconhecidas aqui como as luzes do norte e do sul. Estas belas auroras também emitem poderosas ondas de rádio. Isto é devido à interação do campo magnético do planeta com o vento solar. Mas no caso das auroras de Júpiter, são muito mais fortes, uma vez que a sua lua vulcânica Io está a explodir material para o espaço, enchendo o ambiente de Júpiter com partículas que impulsionam auroras invulgarmente poderosas.

O nosso modelo para esta luz de rádio das nossas estrelas é uma versão em escala de Júpiter e Io, com um exoplaneta envolvido no campo magnético de uma estrela, alimentando material em vastas correntes que, de forma semelhante, alimentam as auroras brilhantes na própria estrela. É um espetáculo que tem atraído a nossa atenção a anos-luz de distância.