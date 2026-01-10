Asteroide potencialmente perigoso vai passar “perto” da Terra na segunda-feira

Um asteroide potencialmente perigoso vai passar pela Terra na segunda-feira. O 2005 UK1 cruzará a nossa vizinhança cósmica à velocidade estimada entre 20 e 25 km por segundo.

Em 24 de outubro de 2005, o Catalina Sky Survey, no Monte Lemmon, no Arizona, descobriu um asteroide próximo da Terra que poderá ter quase 1,6 quilómetros. Como o asteroide, designado 2005 UK1, pode aproximar-se até 19,5 distâncias lunares da Terra e tem mais de 140 metros de diâmetro, recebe a classificação de asteroide potencialmente perigoso.

No dia 12 de janeiro de 2026, o asteroide 2005 UK1 passará a cerca de 0,08 unidades astronómicas da Terra, sendo uma unidade astronómica a distância entre o Sol e a Terra.

Trata-se de uma distância segura e nem sequer se enquadra no limite das 19,5 distâncias lunares. De facto, quando passar pela Terra na segunda-feira, estará cerca de 32 vezes mais longe do que a distância até à Lua. Não há, portanto, qualquer motivo de preocupação.

Qual é o tamanho do asteroide?

Mas afinal, qual é o tamanho deste asteroide? Os astrónomos determinam o tamanho dos asteroides próximos da Terra com base no seu brilho, ou magnitude. Quanto mais brilhante, maior tende a ser o objeto.

O asteroide 2005 UK1 tem uma magnitude de 18,1. Este valor está muito além do que pode ser observado com um telescópio doméstico comum. No entanto, é suficientemente brilhante para indicar que o 2005 UK1 terá entre 650 e 1.400 metros de largura. É cerca de 97% maior do que a maioria dos objetos próximos da Terra conhecidos.

Como se compara com outros asteroides?

O 2005 UK1 é um asteroide do tipo Apollo, o que significa que a sua órbita cruza a órbita da Terra. No entanto, não é o maior asteroide Apollo conhecido. Essa distinção pertence ao 1866 Sisyphus, que tem um diâmetro de cerca de 8,5 quilómetros.

Outro grande asteroide Apollo é o 3200 Phaethon, o corpo progenitor da chuva de meteoros Gemínidas. Tem cerca de 5,8 quilómetros, de diâmetro. Ainda assim, se o 2005 UK1 estiver no limite superior das estimativas de tamanho, é suficientemente grande para ser considerado um “destruidor de planetas”.

Esta designação aplica-se a qualquer asteroide com mais de 1 quilómetro de diâmetro. Contudo, apesar de o 2005 UK1 passar relativamente perto da Terra à escala do sistema solar, não se aproxima o suficiente para causar qualquer efeito no nosso planeta.

Comparação com asteroides que atingiram a Terra

O meteoro de Chelyabinsk, que explodiu no ar sobre a Rússia em 2013, tinha cerca de 65 pés, ou 20 metros, de largura.

Já o asteroide de Tunguska, que também explodiu na atmosfera sobre a Rússia em 1908, teria entre 160 e 330 pés, ou entre 50 e 100 metros.

Quando será a maior aproximação à Terra?

Na segunda-feira, o asteroide fará a sua maior aproximação à Terra às 10:26 UTC. Ainda assim, estará a mais de 32 distâncias lunares da Terra nesse momento.

O último encontro relativamente próximo do 2005 UK1 com a Terra ocorreu a 24 de abril de 2018. O próximo acontecerá a 24 de dezembro de 2029. Ambos, no entanto, a uma distância maior do que a passagem prevista para 12 de janeiro de 2026.

Em resumo, um asteroide potencialmente perigoso, o 2005 UK1, passará em segurança pela Terra no dia 12 de janeiro de 2026. Nessa data, estará a mais de 32 vezes a distância entre a Terra e a Lua.