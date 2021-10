Chegou o Linux Ubuntu 21.10 “Impish Indri”! Saiba quais as novidades

Tal como estava previsto por parte da Canonical, o novo Ubuntu 21.10 batizado com o nome "Impish Indri" chegou. Este lançamento continua com a tradição do Ubuntu integrar as melhores e mais recentes tecnologias numa distribuição Linux fácil de usar.

Vamos conhecer as principais novidades do novo Ubuntu 21.10.

Novo Linux Ubuntu chega com o GNOME 40

O Ubuntu é das distribuições Linux mais populares do mundo. Esta distribuição tem várias versões, sendo que a mais popular é para Desktop mas também há uma versão direcionada para servidores.

Hoje foi lançado o Ubuntu 21.10 "Impish Indri" que traz várias novidades interessantes.

Esta versão - a 35ª versão do Ubuntu para quem está a fazer contas - tem suporte por 9 meses com atualizações de segurança, correções críticas e atualizações de software.

Quem instalar o 21.10 (ou atualizá-lo a partir do Ubuntu 21.04), poderá atualizar para o Ubuntu 22.04 LTS em abril - uma versão com suporte por pelo menos cinco anos.

Novidades do Ubuntu 21.10 "Impish Indri"

GNOME 40 com uma área de trabalho redesenhada

LibreOffice 7.2

Yaru light é o tema por omissão

Firefox Snap app por omissão

Novas funcionalidades no gestor de ficheiros (exemplo, proteção por password em ficheiros .zip)

Novos gestos para o touchpad

Linux 5.13

PulseAudio 15

Pode ver todas as novidades aqui.

A Canonical continua a dotar o seu sistema para Desktop de novas funcionalidades. É verdade que o Ubuntu tem evoluído bastante, já é o sistema operativo pré-configurado em algumas marcas, mas a quota de mercado continua muito baixa.

Em breve iremos mostrar como instalar e explorar algumas funcionalidades desta nova versão. Estejam atentos.

Ubuntu 21.10