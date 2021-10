A arte da “Guerra a Brincar” de Toy Soldiers HD

Em 2010 a Signal Studios começou uma interessante série de jogos de estratégia militar que, certamente traz recordações da infância muitos de nós: Toy Soldiers.

Agora, em 2021 vai chegar Toy Soldiers HD, para as consolas atuais. Venham ver um pouco do jogo.

Muitos dos leitores devem ter brincado em criança, tal como eu, com miniaturas de guerra e criado combates e guerras um pouco por todo o lado. No quarto, na sala, na rua...

A Signal Studios pegou precisamente nessa ideia e transpo-la para videojogos com Toy Soldiers, que teve a sua primeira aparição em 2010 para Xbox 360.

Agora, passados mais de 10 anos, a guerra de miniaturas chega às novas consolas, mais precisamente a 21 de outubro (originalmente previsto para 9 de setembro). Toy Soldiers HD será lançado para Xbox One (pode ser jogado na Xbox Series X), PC e pela primeira vez, na PlayStation 4 (pode ser jogado na Playstation 5) e Nintendo Switch.

Esta edição reformatada e otimizada de Toy Soldiers traz consigo, toda a experiência do jogo original, o que inclui o jogo original e respetivos DLCs mas também vai apresentar, novos modos de jogo tanto para singleplayer como para multiplayer.

A ideia do jogo continua a ser a mesma, ou seja, Toy Soldiers HD tenta ser a versão digital daqueles combates de infância que fazíamos com as nossas miniaturas.

Em Toy Soldiers HD vamos ter ao nosso dispor, tanto unidades de infantaria, como de veículos militares da 1ª Grande Guerra Mundial num combate estratégico que, tal como podem ver pelos vídeos, será muito mais que uma simples brincadeira de criança.

O jogador comanda um de dois exércitos com mais de 50 unidades da 1ª Grande Guerra Mundial em miniatura que se espalham ao longo do campo de batalha (quarto, biblioteca,...). Cada unidade terá de ser bem posicionada, uma vez que o jogo funciona um pouco como Tower Defence, ou seja, teremos de as posicionar de forma a que os inimigos não consigam penetrar nas nossas defesas.

Toy Soldiers HD proporciona ainda a possibilidade de saltarmos entre uma perspetiva na primeira pessoa com outra perspetiva top-down na terceira pessoa tanto nos modos multiplayer como a sós, fornecendo assim visões mais diferenciadas do campo de batalha e do que se passa nele.

