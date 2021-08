Se gosta de bricolage, vai querer ter ferramentas a bom preço

A bricolage é algo necessário em todas as casas. Há pessoas mais habilidosas que outras, e algumas nem tão pouco estão dispostas a fazê-lo, é verdade. No entanto, é factual que sem as ferramentas adequadas terá muito mais dificuldade concretizar as tarefas.

Conheça algumas sugestões de ferramentas, sem as preocupações recentes da alfândega e do IVA.

Desde o passado dia 1 de julho que as importações para a UE estão sujeitas a novas regras. Se por um lado torna tudo mais justo, é certo que também torna tudo mais burocrático.

Dessa forma, há sites que procuram facilitar todo esse processo, oferecendo não só armazéns na União Europeia, como também métodos de envio cujos impostos já se encontram devidamente regularizados, como é o caso da loja Banggood com os métodos de envio “EU Priority Line” e “Banggood Express”.

As ferramentas de bricolage também saem bem mais em conta no mercado extra-comunitário, onde pode também encontrar uma oferta mais abrangente.

Berbequim 3-em-1 Mensela ED-LX1

O berbequim a bateria Mensela ED-LX1 é multi-funcional, com capacidade para perfurar com ou sem impacto, e também para aparafusar.

Tem duas velocidades que permitem ir dos 0~550 RPM e 0~1550 RPM e inclui uma luz LED, para uma maior precisão. Para três modos distintos, dispõe de 18 níveis de torque.

A bateria é de 21V com capacidade 2000 mAh, com autonomia para cerca de 2,5 horas. O berbequim pesa cerca de 3kg.

A caixa de transporte/arrumação, inclui uma série de acessórios, com várias medidas, e até uma extensão flexível para chegar mais facilmente a todos os lugares.

O berbequim Mensela ED-LX1 está disponível por cerca de 42€, utilizando o código de desconto BG3c075e. O envio é a partir do armazém europeu (Polónia).

Mensela ED-LX1

Berbequim 3-em-1 Topshak TS-ED1

O berbequim a bateria Topshak TS-ED1 também oferece as 3 funcionalidades habituais, sendo capaz de fazer perfuração plana, perfuração de impacto e aparafusadora.

Para cada uma das funcionalidades tem 25 níveis de ajuste de torque. Inclui um conjunto de 10 chaves e a bateria é de 21W.

O berbequim Topshak TS-ED1 está disponível em promoção por cerca de 34€, com envio a partir da Europa.

Topshak TS-ED1

Serra elétrica Violeworks 88VF

Esta pequena serra elétrica será útil não só para pequenas bricolages, mas também quem tem um jardim ou um pomar e precisa de ir podando as árvores.

A bateria é de 2500 mAh o que permitirá uma utilização a rondar 1 hora e meia (está disponível com duas baterias). Tem uma potência máxima de 800W e é ideal para cortes a rondar os 10 centímetros.

A mini-serra elétrica está disponível em promoção por menos de 30€, também com envio disponível a partir de armazém europeu.

Violeworks 88VF

Mini-serra elétrica de 4”

Esta é uma proposta semelhante à anterior e tem a possibilidade de ser adquirida com uma ou duas baterias. Pode cortar no máximo um diâmetro de 15 cm em 10 segundos.

O motor é de 24V e tem uma potência de 550W. A velocidade de corte é de 3000 RPM.

Esta mini-serra elétrica de 4” está disponível por apenas 28€, utilizando o código de desconto BGb6a854, também com envio a partir da Europa.

Mini-serra elétrica de 4”