O tempo que passamos a tratar da casa é demasiado e, por isso, temos mesmo que agilizar as tarefas. Os eletrodomésticos são mesmo a melhor ajuda considerando que serão um investimento a longo prazo.

Assim, temos algumas sugestões para si.

Robô aspirador Viomi SE

Quem segue o Pplware sabe o quanto somos fãs de aspiradores robôs. São ideais para manter o chão da casa sempre limpo, livre de poeiras, migalhas, pelos dos animais e cabelos. Programados, poderão, todos os dias, efetuar a limpeza do chão sem que se tenha que preocupar com tal tarefa. Além disso, à distância, poderá acionar o aspirador para que ao chegar a casa depois de um dia de trabalho tenha o chão limpo.

O Viomi SE é uma opção inteligente, com mapeamento por pisos e que inclui tanque de água para uma limpeza mais profunda. Tem um poder de sucção 2200Pa máximo, que pode ser ajustado dependendo do tipo de sujidade, através da app. Com o modo de limpeza com mopa, o robô em vez de fazer uma passagem linear, faz um percurso em Y, garantindo maior eficácia.

A autonomia média deste aspirador, permite uma utilização de cerca de 150 minutos, o que significa uma limpeza de cerca de 200 metros quadrados. Terminada a limpeza, o aspirador volta à base de carregamento. Caso a bateria se esgote antes, então o robô vai carregar e no fim volta à tarefa do ponto onde tinha ficado.

O robô aspirador Viomi SE está disponível a um preço muito convidativo, de apenas 226€ (código BGCZVMPRSE). É enviado a partir de armazém europeu com portes gratuitos.

Viomi SE

Aspirador vertical BlitzWolf BW-HC1

Os aspiradores verticais a bateria são outro dos eletrodomésticos ideais para uma casa. Os robôs são excelentes para a limpeza diária, mas para uma limpeza mais profunda é preciso chegar a todos os cantos. Graças aos seus acessórios e ao tubo dobrável é possível chegar aos cantos mais escondidos. Além disso, é ótimo para limpar colchões, sofás e o carro.

O modelo BlitzWolf BW-HC1 tem uma potência de 350W e um poder de sucção de 25000PA. Permite controlar a potência através de um painel LED e a sua bateria garante uma autonomia que varia entre os 14 minutos e os 60 minutos. É um valor muito variável devido aos modos de aspiração. Com a escova elétrica rotativa e na potência máxima a autonomia será mais reduzida do que se estivermos a falar de um modo económico.

O peso di produto é de 2,4kg, o tubo principal é dobrável, facilitando o acesso debaixo de móveis e o depósito de lixo tem uma capacidade de 700 ml.

O aspirador vertical BlitzWolf BW-HC1 tem um preço de cerca de 130€, utilizando o código de desconto BGPRBWHC. Os portes têm um custo de pouco mais de 2€, com envio rápido a partir de armazém europeu.

BlitzWolf BW-HC1

Máquina de lavar loiça Smart Portable BlitzWolf BW-CDW1

E quem é que gosta de lavar a loiça? Existem muitas casas onde não é possível instalar uma de tamanho comum, ou para muitas famílias nem compensa ter um destes eletrodomésticos com tanta capacidade. Por isso, a sugestão nesta categoria é um pouco diferente.

A máquina Smart Portable BlitzWolf BW-CDW1 é adequada para lavar a louça de uma refeição para duas pessoas ou mesmo de um dia inteiro. Pode ser controlada à distância via smartphone e nem necessita de estar ligada a uma torneira, já que tem um depósito para água.

Além do modo de limpeza da louça, tem também um outro modo que permite lavar frutas e legumes, poupando água, e tempo.

A máquina BlitzWolf BW-CDW1 tem um preço de cerca de 226€, com o código de desconto BGSJ0219. O envio é feito de armazém europeu, cujos portes têm um custo de 7€.

BlitzWolf BW-CDW1