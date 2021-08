Spotify Plus: Uma subscrição que combina elementos do plano gratuito e do Premium

Assim como está a acontecer com o YouTube, também o Spotify está a testar uma subscrição mais barata. Por sua vez, combinará elementos do plano gratuito e oferecerá vantagens do Premium, por forma a conseguir oferecer um plano diferente e que faça sentido para o utilizador.

O Spotify Plus está a ser testado nas contas de um número limitado de utilizadores, avaliando o seu interesse.

O Spotify Plus é um novo serviço de subscrição a ser operado pela plataforma de streaming. Este combinará elementos dos serviços gratuitos com vantagens dos planos pagos disponíveis.

Assim sendo, os utilizadores que aderirem a esta nova subscrição serão igualmente confrontados com os anúncios (como acontece no plano gratuito), mas não lhe será imposto qualquer limite ao número de faixas a saltar por hora. Mais do que isso, os utilizadores poderão escolher, especificamente, as faixas que pretendem ouvir, ao invés de estarem cingidos ao shuffle dentro dos álbuns e das listas de reprodução.

A novidade foi partilhada por um utilizador e leitor do The Verge que viu o Spotify Plus ser anunciado pelo valor de 0,99 dólares, embora não seja, ainda, o preço final. Segundo a plataforma, o teste envolve a apresentação da opção Plus a um número limitado de utilizadores, avaliando o seu interesse.

Estamos sempre a trabalhar para melhorar a experiência no Spotify e realizamos regularmente testes para informar as nossas decisões. Estamos atualmente a realizar um teste de um plano de assinatura apoiado por anúncios com um número limitado dos nossos utilizadores.

Disse um porta-voz do Spotify.

Spotify Plus é um salto do plano gratuito, mas não tão alto quanto o Premium

O plano gratuito do Spotify não permite que os utilizadores avancem mais do que seis faixas por horas e apenas permite que escolham e ouçam faixas específicas de 15 listas de reprodução selecionadas. Ou seja, fora destas listas selecionadas, os utilizadores só conseguem ouvir faixas aleatórias.

Assim sendo, o novo Spotify Plus poderá ser uma forma mais barata de contornar esta restrição.

Contudo, o Spotify advertiu, no anúncio oficial, que não há garantias de que o novo plano seja lançado exatamente como está a ser testado atualmente. Isto, porque “alguns testes acabam por abrir caminho a novas ofertas ou melhoramentos, enquanto outros podem apenas proporcionar aprendizagens”.