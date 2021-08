Vultur: um tortuoso malware para Android que rouba todos os dados dos utilizadores

O Android é um sistema operativo muito apetecível para os criadores de malware por várias razões. Primeiro porque tem o maior número de utilizadores. E segundo porque é mais fácil introduzir malware nas apps nas lojas não oficiais e também na loja oficial. Como tal, o malware Android vem em todos os tipos de variações e com inúmeros graus de sofisticação de ataque. O mais recente chama-se Vultur e "rouba" tudo dos utilizadores.

Este novo trojan foi descoberto por investigadores holandeses que perceberam que o malware regista cada acontecimento ocorrido no ecrã do smartphone. O ataque depois acontece, seja em apps bancárias ou redes sociais.

Malware para Android que rouba tudo o que passa no ecrã do smartphone

Uma equipa de investigadores de Amesterdão detetou um malware a correr nos smartphones Android que tem uma particularidade desagradável. Isto é, vigia toda a atividade no ecrã do dispositivo para captar os dados por forma a roubar os dados de tudo o que o utilizador usar.

O nome de Vultur foi dado ao novo malware que nalguns casos foi disseminado com outras apps contaminadas alojadas na Google Play Store. Este é capaz de recolher rapidamente as credenciais de login de mais de 100 aplicações bancárias e de criptomoedas em milhares de dispositivos.

A empresa ThreatFabric estimou que o Vultur infetou entre 5.000 e 8.000 utilizadores até agora. De acordo com a configuração do malware, ele atualmente visa aplicações de mobile banking para bancos na Itália, Austrália, Espanha, Holanda e Reino Unido. Para já não há informação de utilizadores infetados em Portugal.

Outros dos alvos deste malware são as credenciais para carteiras móveis de criptomoeda e aplicações de redes sociais.

Como funciona o Vultur?

De acordo com os especialistas holandeses da empresa de segurança cibernética ThreatFabric, o Vultur está entre as primeiras ameaças do Android a registar o ecrã de um dispositivo sempre que uma das aplicações visadas ​​é aberta.

Pela primeira vez estamos a ver um trojan Android banking que tem gravação de ecrã e keylogging como (a) principal estratégia para recolher credenciais de login de forma automatizada e escalonável. Os atores optaram por se distanciar da estratégia comum de sobreposição de HTML que geralmente vemos noutros trojans bancários Android.

Escreveram os investigadores da ThreatFabric.

O Vultur usa uma implementação real da aplicação de partilha de ecrã VNC para espelhar o ecrã do dispositivo infetado para um servidor controlado pelo invasor. Então, recorrendo à tecnologia Virtual Network Computing (VNC), um protocolo de internet que permite a visualização de interfaces gráficas remotas através de uma ligação segura, a vítima pode ser controladas remotamente sem dar conta.

O Vultur está atualmente a ser instalado em dispositivos que foram previamente infetados com o malware Brunhilda, conhecido por chegar ao utilizador via Play Store da Google e servir como "conta-gotas" para outras estirpes de malware. Este último malware foi já detetado em várias aplicações de fitness, por exemplo.

Este malware tem sucesso em assumir o controlo total sobre um dispositivo apenas se conseguir enganar os utilizadores para que concedam acesso à permissão de acessibilidade. No entanto, o trojan tem a capacidade de pressionar automaticamente o botão “Voltar” sempre que os utilizadores navegam para o ecrã que poderia levar a desinstalar a aplicação "mãe".