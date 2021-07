Como o maior serviço de streaming de música, o Spotify tem apresentado regularmente as suas novidades. Estas são quase sempre focadas nos utilizadores e na utilização que estes são ao serviço e até à sua interface.

Depois de muitas novidades que foram apresentadas, chega agora uma dedicada às novidades e às músicas que são apresentadas. A interface do Spotify vai alertar os utilizadores e mostrar de forma rápida que existem novas músicas dos artistas favoritos.

Com um catálogo cada vez maior de artistas presentes no Spotify, pode ser complicado gerir todas as novidades que vão sendo lançadas. Não existe uma forma simples e direta de ter esta lista e de navegar na oferta que está presente.

Sabendo deste pormenor e da necessidade de oferecer aos utilizadores uma interface mais simples e mais útil o Spotify resolveu meter mãos à obra. Assim, surge agora a novidade What’s New, em que o utilizador passa a ter acesso a uma notificação sobre as novidades.

Diretamente na interface principal, e numa zona bem visível no topo, passa a ser mostrada uma notificação de novidades. Este sino que está visível tem 2 papeis importantes agora e que permite ao utilizador ter um alerta visual da existência de novidades.

Caso este mostre uma notificação, pequena mas bem visível, o utilizador pode aceder rapidamente a estas. Ao carregar neste ponto, o utilizador tem acesso direto a uma lista das novidades que foram lançadas nos últimos dias, e que podem ser ouvidas.

Como esperado, o What’s New do Spotify não se limita a ser uma lista de novidades no campo da música. Podem ser aplicados filtros para ser ainda mais simples aceder ao que o utilizador procura de forma rápida e sem complicações.

Com cada vez mais inteligência e com a capacidade de dar novidades aos utilizadores, o Spotify abre agora caminho para as novidades. O utilizador já não precisa de acompanhar todos os seus artistas em várias fontes, tendo tudo disponível rapidamente no seu serviço de streaming preferido.