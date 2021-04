Se é fã de eletrónica, vai querer ter estas ferramentas

O mundo da eletrónica é fascinante. Hoje em dia, praticamente tudo o que usamos e todos os recursos que nos chegam estão, de alguma forma, dependentes de sistemas com eletrónica, e há toda uma vertente de “magia” e curiosidade em torno disso.

Seja para amadores, entusiastas ou mesmo profissionais, hoje deixamos algumas sugestões de ferramentas e aparelhos que farão toda a diferença nos seus projetos e atividades com eletrónica.

Osciloscópio portátil Mustool MDS120M

Um osciloscópio é essencial para perceber a evolução de algumas grandezas da energia ao longo do tempo. O Mustool MDS120M é um osciloscópio portátil de apenas 180g, ideal para trabalhos deslocalizados ou para bancadas de trabalho mais pequenas, e é muito completo e poderoso em termos de funcionalidades.

Oferece uma largura de banda de 120 MHz, uma taxa de amostragem de 500 MSps e uma impedância de entrada de 1 MΩ. Os parâmetros de medição que consegue medir são diversos, desde Vpp, Vrms, Vavg, Vp, F, T+/-, Du+/-, entre outros.

Tem um ecrã LCD a cores, com tamanho de 50 x 40 mm e uma resolução de 320×240 píxeis. Sendo portátil, tem naturalmente uma bateria, conseguindo uma autonomia de 6 horas. Tem funções inteligentes, sendo capaz de, automaticamente, detetar a onda em medição, e permite armazenar até 2500 formas de onda, para que possam ser revisitadas posteriormente.

Mas não é só um osciloscópio! É também um gerador de sinal de onda quadrada, com uma saída com 4 frequências possíveis: 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz e 1 MHz. Inclui também uma ponta de prova 1/10x.

O osciloscópio portátil Mustool MDS120M está disponível por cerca de 56€. O envio não está sujeito à alfândega com o método de envio Priority Direct Mail.

Mustool MDS120M

Osciloscópio portátil DANIU ADS1013D

O DANIU ADS1013D é também um osciloscópio portátil, mas um pouco mais evoluído que o anterior. É em forma de tablet, com um ecrã tátil de 7″ e uma resolução de 800×480 píxeis e um peso de 650g. Tem dois canais de entrada analógicos de 100 MHz, com uma taxa de amostragem máxima de 1 GSa/s, uma impedância de entrada de 1 MΩ e um ADC de 8 bits.

Tem funcionalidades de medição automática, para os menos experientes, e tem 1 GB de memória interna para armazenamento de até 1000 screenshots e 1000 conjuntos de dados de formas de onda. Além disso, permite exportar esses dados para USB, muito útil para colocar posteriormente em documentação.

A bateria é de 6000 mAh, que lhe dá uma autonomia para cerca de 4 horas de utilização contínua.

O osciloscópio DANIU ADS1013D está disponível por cerca de 109€, com o código de desconto BG88848d. A entrega é rápida e gratuito, feita a partir de armazém europeu, não estando sujeito a taxas adicionais na entrega.

DANIU ADS1013D

Multímetro digital ANENG 620A

Um multímetro é fundamental em qualquer oficina, mesmo que não seja propriamente para fins de eletrónica. O ANENG 620A é um multímetro moderno, com um ecrã LCD de 4,7″ a ocupar toda a sua área frontal, estando os dois botões de controlo na lateral.

Tem funcionalidade de medição automática, True RMS, medição de capacidade, temperatura, frequência e teste de díodos. É alimentado com 2 pilhas AAA e inclui as pontas de teste e uma capa de proteção.

O multímetro digital ANENG 620A está disponível por apenas 19€.

ANENG 620A

Microscópio digital MUSTOOL G1200

Os dispositivos eletrónicos dos dias de hoje têm componentes com dimensões muito reduzidas, complicando a vida a quem está a fazer um diagnóstico ou reparação, mesmo para os que vêm muito bem. Dessa forma, é essencial ter um microscópio que permita ver, com clareza e em bom tamanho, os pormenores de soldas, pistas, ler referências dos componentes, entre outros.

O MUSTOOL G1200 é um microscópio auto-suficiente, com um LCD de 7″ de resolução 1024×600 píxeis, que irá mostrar a imagem captada pela câmara de 12 MP, com resolução máxima FullHD em modo vídeo. Em fotografia, permite várias resoluções, sendo que a resolução máxima suportada é de 12 MP.

Permite aumentar a imagem até um máximo de 1200x, com uma distância mínima ao objeto de 10 mm. Tem ainda um ângulo ajustável na posição da câmara, útil para situações de reflexo proveniente de uma fonte de luz externa, ou para melhorar a visibilidade em outras situações.

Oferece vários modos de captura de imagem, desde captura com atraso, captura contínua com 3 fotos consecutivas, adicionar etiqueta com data, controlo de ISO, exposição, modeo HDR, entre outros. Suporta cartão microSD até 128 GB e é alimentado a 5 V por microUSB. O firmware tem vários idiomas, incluindo o português.

O microscópio digital MUSTOOL G1200 está disponível por cerca de 53€, utilizando o código de desconto BGcd8f7a. Está disponível a partir de armazém europeu.

MUSTOOL G1200

Fonte de alimentação digital ET5410 Professional

Se medir com precisão é muito importante, não é menos importante alimentar com precisão. Assim, uma fonte de alimentação também é algo essencial numa bancada de eletrónica, sempre pronta para fornecer energia controlada.

A fonte ET5410 tem um design compacto e moderno, integrando um ecrã LCD de 2.8″. O operação é intuitiva e simples, incluindo também funcionalidade de bloqueio de botões para não correr o risco de alterações inadvertidas.

Tem uma saída em tensão de 0.1~19,999V ou 0.1~150,00V, com resoluções de 1mV ou 10mV, respetivamente. A precisão é de +/-0,050%. Em termos de corrente, permite 0~3,000A ou 0~40,00A, também com resolução de, respetivamente, 1mA ou 10mA, com a mesma precisão de +/-0.05%. A potência máxima é de 400W.

Além disso, também oferece modos de medida básicos e inclui outras funcionalidades, como teste de bateria e LED, teste de desempenho de potência dinâmica, simulação de curto-circuito, tem uma entrada para um trigger externo, entre outros.

O fonte de alimentação digital ET5410 Professional está disponível por cerca de 150€ em flash sale (código BG2576d0 após a flash sale, para u preço de 155€). O envio é rápido e gratuito, feito a partir da europa.

ET5410 Professional