4 projetores de qualidade para criar a sua sala de cinema e jogos

Com as salas de cinema fechadas e com todas as restrições de circulação, ter condições em casa para ver um bom filme torna-se prioridade para muitas pessoas. Um projetor terá então um papel central na criação de uma sala de cinema em casa, de qualidade. Além disso, para os amantes de jogos, a experiência poderá ser ainda mais imersiva com um grande ecrã.

Portanto, hoje damos a conhecer quatro propostas com projeção a laser ou LED.

Projetor WEMAX ONE

A primeira sugestão vai para o projetor WEMAX ONE que recorre à tecnologia laser, com uma lâmpada que pode durar 25 mil horas de projeção. Tem uma resolução nativa de 1920 x 1080 píxeis, mas suporta a reprodução de conteúdo em 4K. Suporta todos os formatos de imagem, vídeo e som mais populares, incluindo som Dolby.

Apresenta um brilho de 7000 lumens e um contraste nativo de 3000:1. Estamos a falar num equipamento que permite uma projeção desde as 12 polegadas até às 150 polegadas. Assim, a distância de projeção pode ir até aos 3 metros.

O sistema operativo que integra a MIUI TV, suporta ligações Wi-Fi dual-band e tem Bluetooth 4.0. Adicionalmente, permite a ligação de um sistema de som externo (apesar de ter um sistema de som integrado), tem ligação Ethernet, SPDIF, ligação AV, uma porta USB 3.0, uma USB 2.0, duas HDMI e outra HDMI ARC.

O projetor laser WEMAX ONE está disponível por cerca de 1107€, utilizando o código de desconto BGES776. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

XM Ecosystem WEMAX ONE

Xiaomi Mijia Laser Prejector 4K

Ainda dentro do ecossistema Xiaomi, sugerimos outra opção a laser. Na verdade, as diferenças em termos gerais não são muitas. Temos, neste caso, um projetor de 6500 lumens e um rácio de contraste de 3500:1. Depois tem a mesma resolução nativa e também é compatível com conteúdo 4K. Pode projetar imagem até 150″ e também este tem como sistema operativo a MIUI TV.

Além dos altifalantes que integra, ainda permite ligar um sistema de som externo, tem uma ligação Ethernet, 2 SPDIF, ligação AV, duas portas USB (3.0 + 2.0) e duas portas HDMI e outra HDMI ARC.

O projetor laser Xiaomi Mijia tem um preço de cerca de 1050€, com o código BGKK815.

Xiaomi Mijia Laser Prejector 4K

Projetor Fengmi Smart DMD

O Projetor Fengmi Smart DMD é uma solução com bateria integrada dando ao utilizador uma maior liberdade de utilização. Tem uma resolução nativa de 1080p e suporta conteúdo 4K, considerando que também suporta os mais variados formatos de som, vídeo e fotografia mais populares e tem tecnologia Dolby integrada.

Permite projetar até uma distância máxima de 3 metros, proporcionando uma projeção de 120″ com boa qualidade.

Pode ser ligada a qualquer dispositivo, diretamente ou via Wi-Fi ou Bluetooth. Inclui jack de áudio de 3,5 mm para som auxiliar e ainda uma porta USB 3.0.

O projetor Fengmi Smart com tecnologia LED está disponível por cerca de 410€, com o código de desconto BGES594.

Fengmi Smart DMD

Projetor Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM DLP

Finalmente, a sugestão vai para o projetor Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM, o mais acessível dos quatro aqui referidos. Trata-se de um projetor LED com uma resolução nativa de 1920 x 1080 píxeis com suporte para conteúdo 4K. Basicamente, um traço comum a todos os sugeridos, tal como o tipo de formatos suportados. Permite atingir as 200″ de projeção, mas o ideal é que ronde as 120″ (cerca de 3 metros de distância).

Suporta ligações Wi-Fi e Bluetooth, além de ligação a um sistema de som externo, ainda que venham som dois altifalantes com Dolby Audio e DTS. Tem uma ligação HDMI e outra USB 3.0.

O projetor Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM é o mais acessível da lista, estando assim disponível por cerca de 325€, com o código de desconto BGCZ557. Tal como todos os outros produtos, o envio é feito a partir de armazém europeu, não estando sujeito a taxas adicionais.

Xiaomi Mijia MJJGTYDS02FM DLP