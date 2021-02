BlitzWolf lança novos produtos gaming e multimédia

A Blitzwolf está no mercado dos produtos tecnológicos de consumo, onde são os produtos associados ao som que mais se destacam. No entanto, a gama de produtos é muito mais vasta que isso. Na vertente gaming e multimédia foram agora lançados novos produtos que se destacam pelo design e versatilidade, além dos baixos preços a que a marca já nos habituou.

Conheça as sugestões.

BlitzWolf BW-GS3 – a soundbar gaming para PC

Para quem valoriza a qualidade do som que ouve, um computador necessita sempre de um sistema de som auxiliar. No universo dos jogos estamos mais habituados a ver sugeridos headphones, mas esta primeira sugestão recai numa barra de som. Além de responder às necessidades em jogo, ainda é uma excelente solução para ver um bom filme com um som de maior qualidade.

Além disso, o seu design e os apontamentos luminosos ajudam a criar o ambiente procurado pelos jogadores.

Inclui dois altifalantes de 5W, para reprodução de som em stereo. Na frente inclui um controlador de volume, ligação para microfone e para headphones. Tem ainda um botão para trocar rapidamente entre a coluna e os auscultadores.

Sendo um produto para colocar na secretária é importante referir o tamanho. Tem 7 cm de profundidade, 47,5 cm de largura e 5,5 cm de altura.

A BlitzWolf BW-GS3 é um produto de baixo custo, de apenas 24,74 € com o código de desconto BGZDGS3. O envio não está sujeito a taxas na entrega quando utilizado o método de envio EU Priority Line ou Priority Direct Mail.

Soundbar gaming BlitzWolf BW-GS3

BlitzWolf BW-GH1 Pro – o headset

Os auscultadores BlitzWolf BW-GH1 Pro oferecem som surround Virtual 7.1/5.1 com altifalantes de 50mm. O microfone é flexível e, além disso, iluminado. Iluminados também são os próprios altifalantes com LED RGB.

A banda superior é acolchoada para maior conforto e pesam 440g. As almofadas dos auscultadores foram projetadas para oferecer também um grande conforto ao utilizador. Tem ligação USB e um cabo revestido a malha para maior resistência que mede 2,2 metros.

O headset BlitzWolf BW-GH1 Pro está disponível por cerca de 22€, utilizando o código de desconto BGGH1PRO.

Headset BlitzWolf BW-GH1 Pro

BlitzWolf BW-AS4 – a coluna Bluetooth 360° transparente

A BlitzWolf lançou recentemente a BW-AS4 que se destaca pelo design. Apesar da estrutura circular, semelhante a outros produtos da marca, esta coluna tem uma caixa transparente para fazer vislumbrar uma luz que pode mudar completamente o ambiente que se quer dar ao espaço onde a música está a passar.

A coluna, sem fios, com bateria de 2000 mAh que pode oferecer uma autonomia de 5h. A BlitzWolf BW-AS4 tem tecnologia TWS, assim, pode ser ligada a outra coluna e funcionar como um sistema de som, verdadeiramente em stereo.

Tem uma potência de 20W e oferece um painel de controlo físico, posicionado na lateral.

A coluna Bluetooth BlitzWolf BW-AS4 360° pode ser adquirida por cerca de 40€, com o código de desconto BGCNGTRAS4

Coluna bluetooth BlitzWolf BW-AS4

BlitzWolf BW-VP11 – o projetor

Por fim, a sugestão vai para o mais recente projetor da empresa, o BlitzWolf BW-VP11. Este novo modelo tem a capacidade de projetar com uma diagonal de 50″ até 170″. Tem uma resolução nativa de 1280×720 píxeis, com um brilho máximo de 6000 lúmens suportado por uma fonte de luz LED de 60W.

Uma das funcionalidades mais interessantes que tem, devido à ligação Wi-Fi, é a capacidade de fazer espelho do ecrã do smartphone. Dessa forma, com toda a facilidade é possível ver o ecrã do seu smartphone em ponto gigante. Quanto ao som, o projetor pode ser ligado a um qualquer sistema de som auxiliar.

À parte disso, é claro, suporta várias interfaces como VGA, HDMI, AV e tem portas USB e microSD para reprodução de conteúdos.

O projetor BlitzWolf BW-VP11 está disponível por cerca de 80€, a partir de armazém europeu, com o código de desconto BGZEVP11.

Projetor BlitzWolf BW-VP11