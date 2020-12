Eletrodomésticos BlitzWolf que valem a pena comprar em 2020

A tecnologia há muito que está ao nosso lado para nos ajudar a acelerar tarefas, para nos trazer conforto e até para nos dar algum prazer nos momentos de lazer.

É neste sentido que hoje deixamos mais algumas sugestões de produtos BlitzWolf que deve aproveitar ainda este ano… com promoções, claro.

Liquidificador a vácuo BlitzWolf BW-CB2

A alimentação saudável e a boa forma de nutrir o corpo está a ser encarada pela população com cada vez mais seriedade. Sabemos que o que comemos está diretamente relacionado com a nossa saúde e isso não pode ser esquecido no momento de escolher aquilo que vamos ingerir.

Neste âmbito existem hoje vários eletrodomésticos que dão uma ajuda importante. O liquidificador faz parte da casa de muitos de nós para diversas preparações. No entanto, o facto deste que sugerimos funcionar a vácuo traz algumas vantagens.

Um liquidificador a vácuo irá remover o oxigénio do recipiente que está a triturar os alimentos, evitando, por exemplo, que os sumos oxidem, que não haja tanta espuma e ainda que haja separação dos sólidos com a água.

Este liquidificador a vácuo BW-CB2 está disponível por 148,67 € com a utilização do código de desconto BGBWZYPD02.

Purificador de Ar BW-AP2

Os ambientadores, fumo de lareiras ou cigarros e químicos de detergentes de limpeza, são alguns dos elementos que podem estar a comprometer a qualidade do ar da sua casa. Já para não falar no pólen que anda pelo ar nesta altura do ano.

A diminuição da exposição a estes elementos é essencial para se manter saudável, principalmente se sofrer de algum tipo de alergia. É aqui que os purificadores de ar poderão ter um papel fundamental, filtrando o ar e assim reduzindo a parte poluente e tornando-o mais respirável.

O BlitzWolf BW-AP2 é um equipamento que pode ser controlado via app móvel. Inclui filtros HEPA H12, eficazes na retenção do tipo de elementos referidos acima.

Existe um painel de controlo que indica a qualidade do ar, que poderá ser um excelente indicador para a sua orientação e até deteção de problemas. Para uma utilização notura, oferece ainda um modo silencioso.

O BlitzWolf BW-AP2 custa 137,11 €, com o código de desconto BGAP2PGL. O envio é rápido e sem taxas na entrega, já que é enviado de armazém europeu.

Projetor Wi-Fi BlitzWolf BW-VP8

É na época natalícia que revêm filmes quase intemporais, que nunca nos cansamos de rever, e se isso puder ser feito em família e num grande ecrã, melhor. Os projetores permitem projetar com grande facilidade em qualquer superfície, desde que branca, e dessa forma fazer um aproveitamento do espaço para algo mais interessante.

O projetor BlitzWolf BW-VP8 tem a capacidade de projetar com uma diagonal de 50″ até 150″. Tem uma resolução nativa de 1280×720 píxeis, com um brilho máximo de 5500 lúmens suportado por uma fonte de luz LED de 65W.

Uma das funcionalidades mais interessantes que tem, devido à ligação Wi-Fi, é a capacidade de fazer espelho do ecrã do smartphone. Dessa forma, com toda a facilidade é possível ver o ecrã do seu smartphone em ponto gigante. Quanto ao som, o projetor também pode ser utilizado como altifalante bluetooth.

À parte disso, é claro, suporta várias interfaces como VGA, HDMI, AV e tem portas USB e microSD para reprodução de conteúdos.

O projetor Wi-Fi BlitzWolf BW-VP8 está disponível por 72,68 €. Deverá utilizar o código de desconto BGEPTVP8 para efetuar a sua compra, considerando que está disponível em armazém da Espanha.

Coluna portátil com TWS e NFC BlitzWolf BW-AS3

Por fim, a sugestão vai para uma coluna, sem fios, com bateria de 12000 mAh que pode oferecer uma autonomia de 20h (com volume a 50%) ou de 8 a 10 horas, com volume a 100%. A BlitzWolf BW-AS3 tem tecnologia TWS, assim, pode ser ligada a outra coluna e funcionar como um sistema de som, verdadeiramente em stereo.

Outra particularidade interessante é que, além de funcionar por Bluetooth, ainda pode sincronizar a sua música via NFC.

Tem uma potência de 70W e oferece um painel de controlo tátil, posicionado no topo.

Esta coluna portátil está disponível por um preço promocional de 66,90 € com o código de desconto BGCZESRAS3.

