Os melhores gadgets Xiaomi para a sua casa, por menos de 100 €

Agora que estamos mais tempos em casa, as necessidades alteram-se face à realidade vivida antes da pandemia. Assim, há pequenos dispositivos eletrónicos que poderão fazer a diferença no quotidiano. No entanto, há investimentos que devem ser controlados numa fase de incerteza.

Considerando esta “nova realidade” fizemos uma seleção de vários gadgets para casa, mas por menos de 100 €.

Gadgets Xiaomi para casa, por menos de 100 €

Xiaomi Mi TV Stick

O Mi TV Stick é um dos mais recentes gadgets da Xiaomi que está disponível por pouco mais de 35€. Trata-se de uma pequena Android TV que irá dar-lhe a oportunidade de transforma a sua TV e de assistir a ainda mais conteúdos. Tem controlo remoto e suporta Google Assistant.

A funcionalidade Smart Cast permite ligar o smartphone à TV com grande facilidade e ainda dá acesso a todas as aplicações compatíveis, disponíveis na Play Store. Nomeadamente, Netflix, Amazon Prime e muitos jogos.

Xiaomi Mi TV Stick

Redmi TV SoundBar

Ver televisão com boa qualidade de som, melhora substancialmente a experiência. Assim, por 76€ poderá ter uma soundbar da marca Redmi, que se enquadra em qualquer espaço e com dimensões interessantes (780 x 64 x 63 mm).

A Redmi TV SoundBar é de 30W, suporta Bluetooth 5.0 e ainda tem ligação SPDIF e auxiliar. Este gadget pode ser instalado na parede ou então colocada sobre um móvel.

Redmi TV SoundBar

Aspirador anti-ácaros Deerma CM1300

Já que passa mais tempo em casa, é natural que note que a casa anda mais suja que o habitual. Manter uma boa higienização dos espaços é meio caminho andado para se sentir bem e produtivo dentro de casa.

Para a limpeza de sofás, da cama e dos edredões poderá ser importante ter um gadget indicado, principalmente se sofre de alguma doença respiratória ou alergias.

O Deerma CM1300, além de aspirador, ainda tem um luz UV-C para eliminar os ácaros de forma mais eficaz.

Aspirador anti-ácaros Deerma CM1300

Air Fryer da Xiaomi

As Air Fryer, ou melhor dizendo, fritadeiras de ar, voltaram a ganhar popularidade, sendo um produto muito procurado nesta fase de pandemia, já que automatiza muito os processo de cozinhar e acaba por garantir refeições mais saudáveis.

Esta opção da Xiaomi, custa cerca de 85€, tem uma capacidade 1,5 litros e uma potência de 900 W. É fácil de limpar, por ter revestimento anti-aderente e atinge uma temperatura máxima de 200º.

Xiaomi Air Fryer