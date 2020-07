Vivemos tempos aterradores. Embora seja importante restabelecer a normalidade e dar um empurrão à economia, é certo que quanto menos sairmos, menos riscos corremos. O cinema é um desses locais, e um projetor “à maneira” pode enriquecer a sua sala e dar assim outra vida aos seus finais de dia.

Nesse sentido, hoje trazemos a análise de um projetor com boas características tendo em conta o seu preço. Conheça o projetor BlitzWolf BW-VP2.

Primeiro que tudo, é importante ter consciência que, ao adquirir um projetor, necessita de preparar minimamente o local onde o vai colocar. Dessa forma, é importante ter um local com tamanho generoso para fazer essa projeção, que não tem necessariamente que ser uma tela. Portanto, basta uma parede branca, lisa, preferencialmente com tinta sem muito brilho.

A colocação do projetor também é importante. Se não o quiser fixar ao teto e achar desagradável tê-lo à sua frente, pode tentar encontrar outras soluções, como uma pequena estante atrás do sofá. A parte inferior de uma mesa de centro também pode ser uma boa solução.

Há depois a questão da luz ambiente. Lembre-se que os pretos reproduzidos pelo projetor correspondem a ausência de luz projetada. Como tal, terão a luminosidade presente na parede ou tela nesse momento, portanto, é importante controlar a luz ambiente

E para quem é fã de ver filmes e séries no conforto da cama, usar o teto como espaço de projeção é uma ideia que pode ajudar a melhorar o conforto.

Características gerais

O BlitzWolf BW-VP2 tem uma estrutura em plástico e um acabamento em alumínio escovado na zona superior. Também nessa zona, do lado de trás, tem 9 botões que permitem controlar integralmente o seu funcionamento, como alternativa ao controlo remoto.

Na lateral, do lado da lente, é possível aceder ao ajuste manual da focagem e ao ajuste da inclinação da imagem projetada.

A imagem projetada tem uma intensidade de brilho de 6500 Lúmenes (380 ANSI lúmenes), com fonte de iluminação LED de alto brilho conseguindo um contraste nativo de 2000:1, valores estes muito interessantes para a gama. A resolução nativa é FullHD, de 1920×1080 píxeis, sendo o conjunto capaz de bons resultados num tamanho de projeção de 300 polegadas a uma distância de 4 metros, ou 100″ a 1,9 metros.

A duração expectável do LED é de 60000 horas, suficiente para 20 anos com 8 horas de funcionamento diário, 15 vezes superior à generalidade dos projetores com lâmpada convencional.

Capacidade de reprodução a partir de USB

Para que não seja necessário levar sempre um dispositivo adicional para projetar imagem, o BlitzWolf BW-VP2 tem então a capacidade de reproduzir conteúdos a partir de uma unidade de armazenamento USB, suportando fotos, vídeo, música e documentos PDF. Dessa forma, a utilização poderá serm mais simples e prática em diversas situações.

Mesmo sendo a resolução nativa de 1920×1080 píxeis, é capaz de descodificar conteúdos de resolução 4K H.265, ficando a saída obviamente limitada à resolução máxima que o projetor consegue apresentar.

Como entradas tem 2x HDMI 1.4, VGA, AV (áudio e vídeo RCA) e duas portas USB 2.0. Para saída de som tem a interface jack 3.5mm, útil para quando o conteúdo é proveniente de HDMI ou USB e queira utilizar um sistema de som externo.

Especificações – BlitzWolf BW-VP2 Resolução nativa : 1920×1080 píxeis

: 1920×1080 píxeis Resolução máxima suportada : 4k

: 4k Brilho : 6500 lúmenes

: 6500 lúmenes Contraste : 2000:1

: 2000:1 Relação de projeção : 1.33:1

: 1.33:1 Potência de iluminação : 150W

: 150W Tipo de iluminação : LED

: LED Duração expectável : 60000 horas

: 60000 horas Interfaces : 2x HDMI, AV, VGA, 2x USB

: 2x HDMI, AV, VGA, 2x USB Reprodução de som : sim, 2 altifalantes de 5W

: sim, 2 altifalantes de 5W Reprodução de conteúdos : a partir da interface USB, em vários formatos, resolução até 4K

: a partir da interface USB, em vários formatos, resolução até 4K Idiomas disponíveis : Português, Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Russo, entre outros

: Português, Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Russo, entre outros Peso : 2,6 kg

: 2,6 kg Dimensões: 405 x 170 x 280 mm

Na caixa

Na caixa, além do projetor, podemos encontrar:

Controlo remoto

Cabo de alimentação

Adaptador AV/RCA

Cabo HDMI e VGA

Pé regulador de altura

Manual de instruções

Cartão de garantia

Interface e funcionalidades

Quanto à interface de utilização, mais simples não poderia ser. É intuitivo, rápido e simples, sem qualquer tipo de funcionalidades avançadas. O ecrã inicial permite escolher entre as 6 possíveis fontes de conteúdos.

Se for escolhida uma das portas USB, então é possível escolher o tipo de conteúdo, entre vídeo, áudio, imagens e documentos.

Adicionalmente, a partir do menu de opções é possível afinar a imagem, ajustando o contraste, brilho, saturação, nitidez e matiz (não disponível em todos os modos), e também a temperatura da cor, através do ajuste dos vermelhos, verdes e azuis. É ainda possível ajustar o formato (16:9/4:3), a redução de ruído e ainda a resolução, quando está a porta VGA em utilização.

Quanto às opções durante a reprodução de vídeo, existem as típicas, como avançar, retroceder, slowmotion, ajustar o zoom, ir para determinado minuto, passar ao vídeo seguinte, etc. Entre estas opções, encontra-se a opção que permite seleccionar a faixa de áudio do vídeo (no caso de ter mais que uma) e ainda carregar as legendas, permitindo ajustar a sincronização com o vídeo.

O controlo remoto incluído é ergonómico e completo, com precisão no clique dos botões.

Qualidade de imagem e som

Estamos a falar de um projetor na ordem dos 150€ com resolução nativa FullHD. A verdade é que, por este preço, não seria de esperar grande qualidade, mas o facto é que o resultado é realmente interessante.

A brilho da imagem projetada é muito bom, com contornos bem visíveis mesmo com muita luz ambiente. Já se essa luz ambiente for anulada, então podemos até colocá-lo ao lado de um monitor (com luminosidade normal) e verificar que a intensidade é semelhante.

Este projetor consegue apresentar boa imagem (que ficará ainda melhor após uma afinação cuidada), tendo uma intensidade de brilho razoável.

Não permite ajustar o tamanho da imagem projetada recorrendo à lente, o que é um ponto menos bom. Quanto à focagem, e devido às restrições de construção, apenas permite focar toda a imagem com a mesma nitidez se o painel LCD interno não tiver inclinação. Já se tiver, então há alguns pontos que ficarão um pouco desfocados. Não é um problema grave, para filmes não faz qualquer diferença e para a projeção de texto não impede a leitura, no entanto, é outro ponto menos bom a assinalar.

Quanto ao som, é outro ponto a favor. Os 2 altifalantes de 5W incluídos, assemelham-se ao que vem atualmente incluído em muitas TVs de gama alta. Os médios são bons, os agudos não são estridentes e os graves têm alguma presença. Portanto, é suficiente para a maioria das utilizações e ideal para os utilizadores menos exigentes.

Consumo energético

Mesmo considerando que se trata de um projetor LED, o consumo energético é semelhante aos projetores tradicionais.

Em concreto, este projetor tem um consumo instantâneo em stand-by de 1,5 W e um consumo instantâneo máximo de aproximadamente 135 W.

Veredicto

O projetor BlitzWolf BW-VP2 destaca-se pela sua grande versatilidade e resolução de imagem, tendo em conta o baixo custo. Tal como acontece com todos os projetores, exige cuidado na preparação do ambiente de utilização, sendo necessário ter baixa intensidade de luminosidade externa. Ainda assim, tem resultados bons quando utilizado em ambientes com alguma luz.

Quanto ao ruído, o ventilador interno para arrefecimento pode incomodar um pouco, principalmente a quem dá mais valor ao pormenor sonoro (cenas quase sem som) mas é perfeitamente tolerável. No entanto, para outros ambientes de utilização, como jogos, desportos e apresentações, o ruído não deverá ser um problema.

Suporta diversos tipos de entrada, incluindo HDMI, e isso dá-lhe imediatamente uma grande abrangência na compatibilidade com dispositivos. Como já referido, por ter um painel LCD interno onde é projetada a luz LED, o facto do painel poder ser inclinado para corrigir o ângulo da imagem, leva a alguns problemas na focagem em toda a imagem. Para assistir a um filme ou jogar não é relevante, mas se estiver a projetar texto numa apresentação, já pode ser significativo. A solução passa por ajustar o nível do projetor, para que seja necessária menos inclinação.

O projetor Blitzwolf BW-VP2 está disponível por pouco mais de 150€, utilizando o código de desconto BGPPLBWVP2. O envio é feito a partir de armazém europeu, de forma rápida, gratuita e sem taxas adicionais.

O Pplware agradece à Banggood a cedência do projetor BlitzWolf BW-VP2 para análise.

BlitzWolf BW-VP2

E se puder ter o projetor e uma box de TV num só? O BlitzWolf BW-VP3 é a solução

O projetor BlitzWolf BW-VP3 partilha todas as características do anterior BW-VP2, no que diz respeito à projeção de imagem. No entanto, tem uma box de TV integrada, fazendo dele um conjunto mais interessante e multifacetado.

Tem assim o Android na versão 8.0, com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. Traz também ligação Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0 e porta ethernet gigabit. Comparando à versão BW-VP2, traz apenas uma entrada HDMI, que está agora ocupada pela porta ethernet. Suporta ainda descodificação 4K H.265.

O Blitzwolf BW-VP3 está disponível por cerca de 180€, utilizando o código de desconto BGPPLBWVP3. Também neste caso o envio é gratuito e sem taxas adicionais, devendo para isso utilizar o método EU Priority Line.

Blitzwolf BW-VP3